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برلمان

المصريين الأحرار ينظم حملة تطهير وتعقيم مكبرة بكفر الدوار

الخميس 25/يونيو/2020 - 07:35 م
حزب المصريين الاحرار
حزب المصريين الاحرار
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حسن رضوان
نظم حزب المصريين الأحرار بمركز كفر الدوار محافظة البحيرة حملة تطهير وتعقيم مكبره، حيث توجه أعضاء الحزب بقيادة أمين المركز عبد الناصر نعيم و عبده الفرلي امين التنظيم و مسئول الإعلام رامي العاصي، ومسئول العلاقات العامة يارا انور ، إلى منطقة السناهره شارع الترعه خلف مستشفى الحميات وجميع الشوارع المجاورة للتعقيم والتطهير. 

كما جابت الحملة منطقة بولس والمنشية الجديد خلف قاعة فينوس والشوارع المجاورة بحملة تطهير وتعقيم المنازل والمحلات والشوارع الرئيسية والجانبية. 

يأتي ذلك بتوجيهات وتعليمات رئيس الحزب الدكتور عصام خليل وإشراف أمين الحزب بالمحافظة أحمد حموده. 

وقال عبد الناصر نعيم أمين الحزب بكفر الدوار ، إننا سنعمل جاهدين لمواجهة فيروس كورونا القاتل لخدمة الوطن والمواطن، و متواجدين دائما في الشارع المصري لخدمة أهالينا في أي وقت.
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