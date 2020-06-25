أحمد مجدي: طبيب إيطالي يؤكد تحول فيروس كورونا من نمر إلى قط.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد مجدي أن هناك طبيبا إيطاليا أكد أن فيروس كورونا تخلى عن طبيعته في شهري مارس وأبريل، فبعد إن كان أشبه بنمر مفترس تحول إلى قط.





وأضاف مجدي خلال تقديمه برنامج آخر الأسبوع أن المصابين المسنين أصبحوا يتنفسون بدون مساعدة، مشيرا إلى أن المصابين الآن أصبح لديهم فرصة للتخلص من الفيروس أكثر من فترة بداية ظهوره.





وتابع مقدم برنامج آخر الأسبوع أن الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وتطبيق الحجر الصحي بشكل صارم ساهم في انخفاض الإصابات.





وأشار الإعلامي أحمد مجدي إلى أن الطبيب الأيطالي توقع انتهاء الفيروس تماما بدون لقاح وهو ما كرره علماء آخرين.