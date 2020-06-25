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أخبار العالم

لمواجهة كورونا.. الإمارات تقدم شحنة مساعدات طبية إلى العراق

الخميس 25/يونيو/2020 - 07:34 م
صدى البلد
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ميـــس رضــا

شاركت سفارة جمهوريّة العراق في أبو ظبي في تسيير شحنة مساعَدات طبية مقدمة من الإمارات إلى العراق عبر استحصال الموافقات من السلطات المختصة، وبالتنسيق مع مركز الوزارة.

 

وقد أعربت القائم بالأعمال المؤقت للسفارة العراقيّة في أبو ظبي د. أروى هاشم عبدالحسن عن شكرها وتقديرها إلى دولة الإمارات حكومة وشعبًا لهذه المُبادَرة الطيّبة، معتبرة أنها تعكس عمق الترابط بين البلدين الشقيقين.

 

وأضافت: إنّ جائحة كورونا على الرغم من آثارها السلبيّة على مُجتمعاتنا إلا أنّها أظهرت لنا مدى التلاحم، والترابط  بين الأشقاء العرب في مُواجَهة التحدّيات.

 

وأعلن القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات في بغداد محمد صالح الطنيجي اليوم الخميس، أن دولة الإمارات أرسلت اليوم طائرة مساعدات تحتوي على 10.5 طن من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى العاصمة العراقية بغداد


وذلك لدعم جهود 10.5 ألف من العاملين في المجال الطبي، وتعزيز قدراتهم في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

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