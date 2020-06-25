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فن

جامعة سعودية تطلق دراسة الفنون السينمائية

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:17 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
أطلقت جامعة عفت في جدة، برنامجها الجديد البكالوريوس في الفنون السينمائية، في مدة أربع سنوات، حيث ينطلق في مسارين، الأول مسار صناعة الأفلام والإخراج، والثاني مسار الرسوم المتحركة.

وقد وجدت الخطوة ترحيبًا كبيرًا حيث عبر صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة عن سعادته بإطلاق البرنامج الجديد من خلال تويتر.

ويقول الدكتور محمد غزالة رئيس مدرسة الفنون السينمائية في جامعة عفت لـ"صدى البلد": حرصت الجامعة منذ اليوم الأول على توفير كافة احتياجات البرنامج على أحدث مستوى، وكذلك توفير الأستوديوهات الخاصة والأجهزة والبرمجيات التقنية والتي تواكب أحدث متطلبات صناعة الأفلام في العالم.

ويضيف "غزالة": توفير فرص للتدريب في أهم مواقع العمل السينمائي في المملكة وخارجها، للتأكد من حصول طالباتنا على التجربة العملية المطلوبة لمواكبة سوق العمل واحتفالًا بالتجربة الجديدة، وتطلق الجامعة في الأسبوع المقبل مهرجانها السنوي مهرجان عفت «لأفلام الطالبات - شوريل السابع»، والذي يقام لأول مرة عبر الإنترنت، مراعاة لإجراءات التباعد الاجتماعي.

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