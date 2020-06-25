لجنة لتطوير ملاعب استاد العريش الرياضي

الرياضي للوقوف علي آخر مستجدات الأعمال في تطوير الملعب القانوني والملعب الفرعي وملعب الاكليرك.



يأتي ذلك فى إطار خطة وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة لإقامة العديد من المشروعات الإنشائية بمحافظة يأتي ذلك فى إطار خطة وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة لإقامة العديد من المشروعات الإنشائية بمحافظة شمال سيناء







وضمت اللجنة المهندس جودت حسن علي مسئول وزارة الشباب والرياضة 'وايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة وهاني مصطفى مدير المنشأة الرياضية .





وأكد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا في متابعة جميع الأعمال وتوفير مستلزمات التطوير للمنشآت الرياضية داخل المحافظة.





وأضاف ممثل وزارة الشباب والرياضة أن الإدارة المركزية للاستثمارات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة تقوم بتلبية احتياجات المواطنين بشمال سيناء وفق خطط مدروسة مقدمة من مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء باعتبارها الجهة المنوطة بتقديم الاحتياجات ومتابعة تنفيذ عمليات التطوير للوصول إلي افضل مستوي رياضي متطور.



