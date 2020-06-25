AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لجنة لتطوير ملاعب استاد العريش الرياضي

الخميس 25/يونيو/2020 - 09:01 م
لجنة لتطوير ملاعب
لجنة لتطوير ملاعب استاد العريش الرياضي
Advertisements
احمد صالح
تفقدت لجنة من وزارة الشباب والرياضة منطقة ملاعب استاد العريش الرياضي للوقوف علي آخر مستجدات الأعمال في تطوير الملعب القانوني والملعب الفرعي وملعب الاكليرك.


يأتي ذلك فى إطار خطة وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة لإقامة العديد من المشروعات الإنشائية بمحافظة شمال سيناء.


وضمت اللجنة المهندس جودت حسن علي مسئول وزارة الشباب والرياضة 'وايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة وهاني مصطفى مدير المنشأة الرياضية .


وأكد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا في متابعة جميع الأعمال وتوفير مستلزمات التطوير للمنشآت الرياضية داخل المحافظة.


وأضاف ممثل وزارة الشباب والرياضة أن الإدارة المركزية للاستثمارات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة تقوم بتلبية احتياجات المواطنين بشمال سيناء وفق خطط مدروسة مقدمة من مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء باعتبارها الجهة المنوطة بتقديم الاحتياجات ومتابعة تنفيذ عمليات التطوير للوصول إلي افضل مستوي رياضي متطور.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أشرف صبحي: الانتهاء من تطوير عدد من مراكز الشباب بشمال سيناء والقليوبية وقنا

الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء كلية الحاسبات والمعلومات بالعريش

بدء أعمال البناء بمقر مركز شباب المساعيد

ترشيحاتنا

محمد هنيدي يحتفل بنجاح ابنته فريدة في الثانوية العامة بعد دراستها في مدرسة خاصة

فوائد لا تتوقعها لتناول البيض

خبير وبائيات يشرح بالنسب.. هل اقتربت معدلات الإصابة بـ كورونا في مصر من الانخفاض؟

الزوجة المخططة لقتل زوجها في الوراق: كنت بدعي ربنا ياخده واحلى فترة قضيتها في عمري لما اتسجن

عقيلة صالح: ليبيا تحتاج دعم القوات المسلحة المصرية في حربها ضد المرتزقة

إثيوبيا تواصل التعنت وتطلق حملة عالمية لجمع المال لإكمال بناء السد

AdvertisementS

الموت يفجع المخرج خالد يوسف .. تفاصيل

النادى يجرى تغييرات كبيرة.. الزمالك يوجه الشكر لمديرالتعاقدات

بعد عطل فني .. التضامن : عودة عمل موقع الاستعلام عن علاوات أصحاب المعاشات

مصرع 3 مدرسين وإصابة آخر في حادث أثناء عودتهم من مراقبة الثانوية العامة بالوادي الجديد

للإساءة لسمعة مصر.. وزير السياحة: إلغاء كافة التراخيص السياحية الصادرة لأحد الفنادق بالجيزة

على البحر.. غادة عبد الرازق بإطلالة جذابة برفقة زوجها

ولادة وخناقة ومرضى في لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم.. وعمليات التعليم ترصد 16 حالة غش بالموبايل في امتحان اللغة الإنجليزية.. والتعليم تشكر الأمن والمحافظين على تعاونهم الملحوظ

الحمد لله..ابنة رجاء الجداوي: والدتى حالتها حرجة لكن فى وعيها

الأمم المتحدة: التفاوض السبيل الوحيد لحل أزمة سد النهضة

رئيس الوزراء: شعرت بالفخر بعد ما شاهدته من استعداد وكفاءة لوحدات القوات المسلحة

بعد بحثها عن عريس.. فتاة الفيسبوك: عايزة اشتغل

خبير وبائيات يشرح بالنسب.. هل اقتربت معدلات الإصابة بـ كورونا في مصر من الانخفاض؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ هاف ستومك.. كنزى عمرو دياب تستفز الجمهور بهذه الاطلالة

بفستان بسيط.. منى فاروق تخطف الأنظار في أول ظهور بعد العودة لـ مصر

بعد بحثها عن عريس.. فتاة الفيسبوك: عايزة اشتغل