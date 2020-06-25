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أخبار البلد

غير موجود بمصر.. الفلاحين تكشف حقيقة إصابة الموز بمرض بنما

الخميس 25/يونيو/2020 - 08:57 م
حسين أبو صدام
حسين أبو صدام
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شيماء مجدي
قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ردا علي نشر اخبار فى بعض المواقع عن تفشي وباء يهدد زراعة الموز تحت اسم "تي ار 4" أو مرض بنما بان النقابة ليس لها اية علاقة بما تم نشره وان هذا المرض يسببه أحد أنواع الفطريات ويسبب ذبول اشجار الموز منذ الخمسينات وهو غير موجود بمصر علي الاطلاق وان من ينشرون هذه الاخبار يعرضون الامن العام للخطر بإثارة البلبلة وبث الرعب والخوف في نفوس الناس بهدف اثارة البلبلة.

واضاف ابوصدام ان مصر تزرع نحو 90الف فدان موز فقط وفي ظل ازمة ندرة المياه التي تعيشها وحيث أن فدان الموز يستهلك نحو18الف متر مكعب من المياه فإن الحكومة حظرت زراعة الموز في الاراضي الجديدة ونظمت زراعته في إلاراضي القديمة لتوفير المياه لزراعة المحاصيل الاستيراتيجية الاخري.

واوضح نقيب عام الفلاحين ان الحجر الزراعي المصري علي درجة عالية من الكفاءة جعلته علي مدي السنوات الطويلة الماضية يعمل كحائط صد منيع ضد تسلل اي امراض أو آفات إلي الزراعات المصرية.

وأشار أبو صدام  إلي أننا في حرب دائمة ضد الامراض ومسبباتها ودائما ما تكون الغلبة للانسان للقضاء علي هذه المخاطر بفضل التطور المذهل في العلوم واستنباط اصناف مقاومة للامراض.

وناشد " نقيب عام الفلاحين" الجهات الرقابية بمحاسبة المسؤولين عن نشر هذه الاخبار ومحاولة الصاقها بالفلاحين .

وأكد أنه تلاحظ في الآونة الاخيرة نشر اخبار تحت اسم نقيب الفلاحين علما بأن كل الاشخاص التي ذكر أسمائهم ليسوا اعضاء بالنقابة العامة للفلاحين ولا ينتمون للنقابة وانه جاري جمع المعلومات لتقديم كل المشاركين في هذه الاخبار للمحاكمة.
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