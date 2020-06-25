مصرع 3 مدرسين وإصابة آخر في حادث أثناء عودتهم من مراقبة الثانوية العامة بالوادي الجديد

تلقت غرفة العمليات الرئيسية بنقابة المعلمين، وقوع حادث سير على طريق الداخلة - الخارجة، بالوادى الجديد ، أثناء عودة مدرسين من مراقبة امتحانات الثانوية العامة اليوم بعد انتهاء امتحان اللغة الإنجليزية ، توفى على أثره 3 معلمين وإصابة آخر ، والمتوفون هم حسن دسوقى ، و أنور محمد حسين، ووائل فتحي مهني ، وإصابة أسعد سيد محمدين ، وجميعهم مقيمون بمركز الخارجة ويعملون مراقبين بامتحانات الثانوية العامة بإحدى لجان مدينة موط بالداخلة .









ووجه خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب بتحرك مصطفى محمد رئيس النقابة الفرعية بالوادى الجديد، ووجدى واصف رئيس اللجنة النقابية بالخارجة وجميع أعضائها الذين قاموا بالتوجه فورا للمستشفى لتقديم كل الدعم للمصابين وأسر المتوفين .









وانتقد نقيب المعلمين سوء توزيع المعلمين فى لجان الثانوية العامة، وإرسال المراقبين مئات الكيلومترات ، دون مراعاة بُعد سكنهم وظروف السير على الطرق السريعة كل امتحان، فى ظل ظروف استثنائية تمر بها الدولة وانتشار جائحة كورونا، حيث تبعد لجان المعلمين المتوفين فى حادث الوادى الجديد أكثر من 200 كيلومتر عن محل سكنهم .









وطالب الزناتى بمراعاة حقوق المعلمين فى التوزيع على لجان الثانوية العامة خلال السنوات المقبلة.







