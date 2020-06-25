AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

مصرع 3 مدرسين وإصابة آخر في حادث أثناء عودتهم من مراقبة الثانوية العامة بالوادي الجديد

الخميس 25/يونيو/2020 - 08:45 م
جانب من الحادث
جانب من الحادث
Advertisements
ياســـمين بدوي
تلقت غرفة العمليات الرئيسية بنقابة المعلمين،  وقوع حادث سير على طريق الداخلة - الخارجة، بالوادى الجديد ، أثناء عودة مدرسين من مراقبة امتحانات الثانوية العامة اليوم بعد انتهاء امتحان اللغة الإنجليزية ، توفى على أثره 3 معلمين وإصابة آخر ، والمتوفون هم حسن دسوقى ، و أنور محمد حسين،  ووائل فتحي مهني ، وإصابة أسعد سيد محمدين ، وجميعهم مقيمون بمركز الخارجة ويعملون مراقبين بامتحانات الثانوية العامة بإحدى لجان مدينة موط بالداخلة .


ووجه خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب بتحرك مصطفى محمد رئيس النقابة الفرعية بالوادى الجديد، ووجدى واصف رئيس اللجنة النقابية بالخارجة وجميع أعضائها الذين قاموا بالتوجه فورا للمستشفى لتقديم كل الدعم للمصابين وأسر المتوفين .


وانتقد نقيب المعلمين سوء توزيع المعلمين فى لجان الثانوية العامة، وإرسال المراقبين مئات الكيلومترات ، دون مراعاة بُعد سكنهم وظروف السير على الطرق السريعة كل امتحان، فى ظل ظروف استثنائية تمر بها الدولة وانتشار جائحة كورونا، حيث تبعد لجان المعلمين المتوفين فى حادث الوادى الجديد أكثر من 200 كيلومتر عن محل سكنهم .


وطالب الزناتى بمراعاة حقوق المعلمين فى التوزيع على لجان الثانوية العامة خلال السنوات المقبلة.


وتقدم خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب بخالص التعازى لأسر المعلمين الذين توفوا في الحادث داعيا المولى عز وجل احتسابهم من الشهداء ، ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين وإنا لله وإنا اليه راجعون .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حالة وفاة جديدة بين صفوف المعلمين بسبب فيروس كورونا

نقابة المعلمين تعلن خطة مواجهة كورونا مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة والدبلومات

المهن التعليمية تشكل غرفة عمليات لمتابعة أحوال المعلمين في امتحانات الثانوية العامة والدبلومات

نقيب المعلمين يوجه رسالة للمشاركين فى مراقبة وتصحيح امتحانات الثانوية العامة

توفير وسائل مواصلات مجانية للمعلمين المكلفين بأعمال الملاحظة في امتحانات الثانوية العامة

نقيب المعلمين ينعى شهداء الواجب من مراقبي الثانوية العامة بالبحر الأحمر

ترشيحاتنا

خاص.. رئيس الصفاقسي ساخرا من أزمة نادي القرن: كل فريق بيقيم نفسه

بدون مكياج.. ياسمين صبري تشعل الـ سوشيال ميديا بصورة على الشاطئ

الحمد لله..ابنة رجاء الجداوي: والدتى حالتها حرجة لكن فى وعيها

5 أطعمة تسكن الألم وتقضى على البكتيريا

رئيس الوزراء: شعرت بالفخر بعد ما شاهدته من استعداد وكفاءة لوحدات القوات المسلحة

دعوة السيسي مطلب ليبي.. عقيلة صالح: طرابلس مختطفة من قبل مليشيات الوفاق.. وأقروا ذلك رسميا

AdvertisementS

الموت يفجع المخرج خالد يوسف .. تفاصيل

النادى يجرى تغييرات كبيرة.. الزمالك يوجه الشكر لمديرالتعاقدات

بعد عطل فني .. التضامن : عودة عمل موقع الاستعلام عن علاوات أصحاب المعاشات

مصرع 3 مدرسين وإصابة آخر في حادث أثناء عودتهم من مراقبة الثانوية العامة بالوادي الجديد

للإساءة لسمعة مصر.. وزير السياحة: إلغاء كافة التراخيص السياحية الصادرة لأحد الفنادق بالجيزة

على البحر.. غادة عبد الرازق بإطلالة جذابة برفقة زوجها

ولادة وخناقة ومرضى في لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم.. وعمليات التعليم ترصد 16 حالة غش بالموبايل في امتحان اللغة الإنجليزية.. والتعليم تشكر الأمن والمحافظين على تعاونهم الملحوظ

الحمد لله..ابنة رجاء الجداوي: والدتى حالتها حرجة لكن فى وعيها

الأمم المتحدة: التفاوض السبيل الوحيد لحل أزمة سد النهضة

رئيس الوزراء: شعرت بالفخر بعد ما شاهدته من استعداد وكفاءة لوحدات القوات المسلحة

بعد بحثها عن عريس.. فتاة الفيسبوك: عايزة اشتغل

خبير وبائيات يشرح بالنسب.. هل اقتربت معدلات الإصابة بـ كورونا في مصر من الانخفاض؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ هاف ستومك.. كنزى عمرو دياب تستفز الجمهور بهذه الاطلالة

بفستان بسيط.. منى فاروق تخطف الأنظار في أول ظهور بعد العودة لـ مصر

بعد بحثها عن عريس.. فتاة الفيسبوك: عايزة اشتغل