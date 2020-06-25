بعد بحثها عن عريس.. فتاة الفيسبوك: عايزة اشتغل

اشتهرت على السوشيال ميديا بفتاة الفيسبوك؛ مها أسامة، الباحثة عن الزواج عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لممارسة حياتها الطبيعية من جديد، إذ حاولت الالتحاق بوظيفة جديدة عقب التي خسرتها منذ أيام، بعد ظهورها في مقطع الفيديو الذي أثار جدلًا كبيرًا عبر منصات السوشيال ميديا ووسائل الإعلام المختلفة، والذي كانت مقدمته صادمة للبعض، إذ قالت: "أنا اسمي مها أسامة، عندي 32 سنة، وبعرض نفسي للزواج".

ونشرت مها منشورًا جديدًا عبر صفحتها على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تبحث من خلاله عن وظيفة، موضحةً مهاراتها ومميزاتها التي تؤهلها للالتحاق بوظيفة مرموقة، إذ قالت،"ابحث عن ظيفة، مؤهلاتي: خريجة مدرسة لغات دفعة 2005، خريجة تجارة شعبة لغة انجليزية جامعة عين شمس دفعة2009، خبرة عملية في مجال البنوك 10 سنوات".

وظهرت مها أسامة، في مقطع فيديو مصور مدته دقيقتين و50 ثانية، تعرض نفسها للزواج عبر موقع "فيسبوك"، قائلةً: "مساء الخير يا جماعة عاملين إيه، الفيديو ده هيجيبلي مشاكل كتيرة أوي أنا عارفة، بس أنا مش فارق معايا علشان مش بعمل حاجة غلط".

وتابعت مها خلال الفيديو: "أنا مش عارفة ابتدي إزاي، لازم يكون فيه مقدمة علشان الناس متستغربش، أنا اسمي مها أسامة، عندي 32 سنة، وعارضة نفسي للزواج على فيسبوك، وعارفة إن ده قرار مش سهل وهيجبلي مشاكل كتير، بس أنا قد القرار ده ودرسته كويس أوي، وأتحمل الحلو والوحش".

