مصطفى الشيمى يكتب: ساعة الحظر.. وأوهام الكهف

اشتقنا للعودة ، عودة الروح واليوم ، الخروج حيث نشاء والرجوع وقت ما نشاء، أدركنا قيمة اليوم المكرر ، وملل الأحداث المتتابعة ، وألفة النعمه ، أبقانا فيروس لا يرى بين جدران الحجرات ،جعل من بيوتنا كهوف لا تفتح أبوابها لإيام، فخلق فى داخلنا وهم الكهف وفرض علينا الإضطراب النفسى نتيجة الضغط الخارج عن الإرادة مما يصعب الرجوع لما كنا عليه حتى لو خففت الإجراءات وحلقت الطائرات من جديد و عادت الحياة تدريجيًا ، فأوهمنا أنها النهاية وأنه أسرع من أسدًا يلهث وراء فريسته فأصبحنا نموت من الموت ، ومللنا من الأرقام فى تلك اللوحة الزرقاء و هي تتكلم بإشارات الصم والبكم وتخيرك بين أن تكون مصابًا أو فى تعداد الميئوس منهم وتخطرك بأن الخروج قاتل و التلامس قاتل والتحية قاتلة ، فأصبحت أبسط الأمانى أن تعود الحياة كما كانت بكامل عيوبها قبل ما يميزها . وأن تخطر على بالنا أيام الحظر بما لبثنا إلا ساعة ، ولما لا فهناك من لبث ثلاثمائة عام ويقول أنهم بعض يوم وآخرون لبثوا مائة عام ويقولوا نفس الشئ ، ومن مئات السنين التى مضت فى كل العصور وتعاقبت فيها الخلافات والحروب و الأوبئة ، كان هذا هو الحال العام لكل البشرية لحظة بعثها أن تمر السنين على أنها بضع ساعات ، وأتمنى أن نكون قد عالجنا وأصلحنا ما تبقى من ثوانى العمر لأننا ولحسن الحظ لازلنا جميعًا أحياء نسعى ونغدوا فى تلك الأيام المشهود لها بمرور الدهر ، قد نكون تداركنا الغفلة من الخيال واستوى الوعى فيما تبقى. فقد استعجل عقرب الثوانى مسرعًا إلى غايته وقد أوشك العد على النهاية ، فيجب أن نتوقف جميعًا لنفكر بدلًا من أن نهرول فى عجالة لنلحق بشئ لا نرى ما خلفه ، ويجب أن ترفع ستائر العمى أمام أعيننا ولا يرى الواحد منا إلا يومه ونفسه ، فهذة فرصة لإعادة التقييم ولا يوجد ضمان لتكرار نفس الفرصة ، فالفيروس رغم ضآلته فهو يتخطف الناس من حولنا فى كل لحظة ويطارد كل حى وأننا رأينا بعين الحقيقة أنه لا بقاء لشئ .









أعادت مصر بالفعل فتح المتاجر والأنشطة التجارية والمساجد والمقاهي والفنادق بنسبة معينة بعد إغلاق كل الأنشطة تقريبًا على مدار شهور ، فى ظل تسارع السباق بين الشركات والمختبرات الطبية حول العالم لإيجاد لقاح لفيروس كورونا المستجد، ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست إن هناك 11 لقاحًا وصلت لمراحل متقدمة ، فيما يعتبر لقاح جامعة أكسفورد في المراحل الأكثر تقدمًا إذ أنه الوحيد الذي وصل للمرحلة الثالثة فى التجارب السريرية التي تعد الأوسع والأهم، حيث ستحدد مدى كفاءة اللقاح وأمانه ، ويجري اختبار لقاح أكسفورد في دول عدة والميزة التي جعلت تجارب مختبر جامعة أكسفورد تتقدم على بقية تجارب اللقاحات، أن المختبر كان يعمل على تطوير لقاح للوقاية من متلازمة الشرق الأوسط التنفسية التي يتسبب بها أحد أنواع فيروسات كورونا، وكان قد اكتشف أول مرة في عام 2012 ، مع وجود مخاوف من تعدد سلالات كورونا قد يتطلب لقاحًا دوريًا مثل الأنفلونزا، فالعلماء يحذرون من أن الفيروس قد يبقى فترة طويلة لخضوعه لـ6 تغييرات جينية منذ ظهوره حيث وصلت عدد الإصابات لما يقرب من 10 مليون مصاب حول العالم.





رفع الحظر عن ما كان علية لا يعنى انتهاء الوباء ، فالعواقب ستكون كبيرة ووخيمة في حالة عدم الانضباط والتقيد بالتعليمات و أن الهدف من حظر التجول هو منع خروج المواطنين من المنازل لحصر ومنع انتشار الوباء بين المواطنين، وبالتالي تحقيق الغاية والهدف الاستراتيجي من جميع إجراءات الدولة منذ انطلاقها ، ولا يتحقق ذلك إلا بالالتزام الفعلي من قبل الشعب بكافة مكوناته وذلك من خلال المسؤلية الملقاة على عاتق الجميع والتقيد بتنفيذها من قبل الجميع ، والتدقيق على ترسيخ التدابير الواقية مثل وضع الكمامات والالتزام بالتباعد قدر الإمكان و حيث كشفت دراسة لوكالة فرانس برس أن تدابير العزل لمواجهة كوفيد-19 كانت فعالة لاحتواء الوباء وسمحت بإنقاذ 3,1 ملايين شخص في 11 بلدًا أوروبيًا، ورصدت صحيفة فايننشال تايمز أن الاقتصاد العالمي سيشهد في عام 2020 صدمة عميقة لم يعرفها العالم طيلة مئة عام وخصوصًا الدول النامية التى ستكون أمام خطر كبير بسبب ديونها بالإضافة إلى وجود قاعدة عريضة معرضة للنقص الحاد في الغذاء قد يتضاعف هذا العام ليصل إلى 265 مليون دولار ، وقد تتطلب مكافحة الوباء والأزمات الإقتصادية في الدول الناشئة والنامية نحو 2500 مليار دولار، ويتوقع أن تتجه دول عدة لإعلان تخلفها عن سداد الديون وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة ، فالعالم تحمل هذه الأزمة وأقبل على مخاضها المؤلم والفشل الإقتصادى الحتمى ولكنه تعب الليل المظلم الذى يعقبه الفجر .. فالمشوار قد يطول ولكن سلامة الوصول أكيده و لا يعني أبدًا أن هذا الحديث للاستهتار بالفيروس لأنه لازال يقتل ، فالتعايش لا يعني الانتحار لكن الحياة لابد أن تنتصر في النهاية.