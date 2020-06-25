تخصيص 10 سيارات إسعاف و112 طبيبا للإشراف على لجان امتحانات الثانوية بالدقهلية

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن غرفة عمليات الوزارة تلقت 7 شكوى في أول أيام امتحانات الثانوية العامة، بشأن عدم نظافة اللجان، وتم التواصل مع المحافظات ونجحنا في حلها جميعا.



