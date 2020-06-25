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تخصيص 10 سيارات إسعاف و112 طبيبا للإشراف على لجان امتحانات الثانوية بالدقهلية

الخميس 25/يونيو/2020 - 09:04 م
الثانوية العامة
الثانوية العامة
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن غرفة عمليات الوزارة  تلقت 7 شكوى  في أول أيام امتحانات الثانوية العامة، بشأن عدم نظافة اللجان، وتم التواصل مع المحافظات  ونجحنا في حلها جميعا.

وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، واجبنا المحافظة على المناخ المناسب لطلاب الثانوية العامة أثناء امتحاناتهم وتوفير الأجواء الهادئة، لافتا إلى أنه تم مراجعة الناحية التنسيقية اللوجستية بين الوزارة والمحافظات بشأن نقل أوراق الامتحانات وتأمينها ، مشيرا إلى أنه تم توفير 112 طبيبا وزائرا صحيا على مستوى محافظة القليوبية للإشراف على اللجان، و10 سيارات إسعاف.
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