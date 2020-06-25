تعرف على مواصفات سيارة جينيسيس G70 فيس ليفت الجديدة





وكشفت الصور المسربة عن السيارة جينيسيس ليفت الجديدة عن انها ستظهر بشكل مختلف عن الموديلات السابقة





كما تظهر التغييرات على الشبك الامامي الجديد بالإضافة إلى المصابيح الامامية التي تشبه كثيرا موديل هذه السيارة G90





ومن المتوقع أن تُحدّث جينيسيس بمحرك G70 كما قامت بتعديلاتها على شكل الهيكل الخارجي للسيارة وتتميز جينيسيس بمحرك Turta III الجديد والذي تبلغ سعته 2.5 لتر ويولد قوة 304 حصان بالإضافة إلى محرك Lambda III فسيكون بسعة 3.5 لتر وبقوة 380 حصان ,والمحركات يتصلان بناقل حركة جديد من جينيسيس من ثماني سرعات.





كما لم تغفل جينيسيس التحديثات الهامة على الانظمة المعلوماتية والترفيهية في المقصورة الداخلية لطراز هذه السيارة فيس ليفت الجديدة

وستواصل هذه السيارة تقديم أفضل مواصفات الأمان في سياراتها لتمنح عملائها أفضل أداء للسيارة بالإضافة للحفاظ على سلامة وأمان ركابها أيضا.





نجح الكثير من المهتمين بالسيارات الجديدة التي لم تعلن عنها شركاتها بشكل رسمي في التقاط صور وذلك لطراز جينيسيسG70 فيس ليفت المقبلة وتسريبها على الإنترنت.