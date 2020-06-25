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سيارات

تعرف على مواصفات سيارة جينيسيس G70 فيس ليفت الجديدة

الخميس 25/يونيو/2020 - 09:04 م
صدى البلد
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اماني نوار
نجح الكثير من المهتمين بالسيارات الجديدة التي لم تعلن عنها شركاتها بشكل رسمي في التقاط صور وذلك لطراز جينيسيس
G70  فيس ليفت المقبلة وتسريبها على الإنترنت.
 

وكشفت الصور المسربة عن السيارة جينيسيس ليفت الجديدة عن انها ستظهر بشكل مختلف عن الموديلات السابقة 


كما تظهر التغييرات على الشبك الامامي الجديد بالإضافة إلى المصابيح الامامية التي تشبه كثيرا موديل هذه السيارة G90 


ومن المتوقع أن تُحدّث جينيسيس بمحرك G70 كما قامت بتعديلاتها على شكل الهيكل الخارجي للسيارة وتتميز جينيسيس بمحرك   Turta III الجديد والذي تبلغ سعته 2.5 لتر ويولد قوة 304 حصان بالإضافة إلى محرك Lambda III فسيكون بسعة 3.5 لتر وبقوة 380 حصان ,والمحركات يتصلان بناقل حركة جديد من جينيسيس من ثماني سرعات.


كما لم تغفل جينيسيس التحديثات الهامة على الانظمة المعلوماتية والترفيهية في المقصورة الداخلية لطراز هذه السيارة فيس ليفت الجديدة
وستواصل هذه السيارة تقديم أفضل مواصفات الأمان في سياراتها لتمنح عملائها أفضل أداء للسيارة بالإضافة للحفاظ على سلامة وأمان ركابها أيضا.

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