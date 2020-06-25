بسبب صورة الإنجيل المقلوب.. ترامب يشن هجوما على قناته المفضلة

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، هجومًا على شبكته الإخبارية المفضلة "فوكس نيوز"، متهمًا إياها بالكذب والتضليل.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، "لقد اتهمني معلّق فوكس نيوز بالكذب، ولا أحد يدافع".





وأضاف أن الشبكة ذكرت أنه أمسك بالكتاب المقدس بالمقلوب خلال التقاطه صورة خارج كنيسة سانت جون "القديس يوحنا"، مؤكدا ان الأمر لم يكن كذلك.





يأتي ذلك عندما توجه ترامب إلى كنيسة القديس يوحنا المجاورة لمقر البيت الأبيض، والتي أضرم فيها محتجون النيران، على خلفية التنديد بالعنصرية وعنف الشرطة بعد مقتل المواطن الأسمر جورج فلويد.





ووقف ترامب أمام الكنيسة رافعًا بيمناه الكتاب المقدّس وقال: "سوف تبقى الولايات المتحدة الأعظم في العالم آمنة وسالمة".





وكانت شبكة "فوكس نيوز" استضافت عددا من الخبراء الاستراتيجيين للحديث عن تعامل ترامب مع الاحتجاجات الأخيرة، وانتقدت الخبيرة السياسية جيسيكا تارلوف الرئيس ترامب، مؤكدة أن غالبية الأمريكيين إلى جانب المتظاهرين، لديهم رد فعل سلبي على الطريقة التي تعامل بها ترامب مع العنصرية.



