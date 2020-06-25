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الغرفة التجارية بالدقهلية تتبرع بـ 5 ملايين جنيه لمواجهة أزمة كورونا.. فيديو

الخميس 25/يونيو/2020 - 09:12 م
أحمد رعب رئيس الغرقة
أحمد رعب رئيس الغرقة التجارية بالدقهلية
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محمود محسن
قال أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، إنهم تبرعوا بمبلغ 5 ملايين جنيه لمواجهة أزمة فيروس كورونا، موضحا أنه واجب على كل الغرف التجارية أيضا لمواجهة الأزمة الراهنة.

وأضاف رعب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" والذى يقدمه الإعلامى مصطفى بكرى عبر فضائية "صدى البلد"، أنهم تبرعوا أيضا بمبلغ 500 ألف جنيه للمدينة الجامعية بالمنصورة.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالمنصورة" أن الفرق بينهم وبين أى جهة أخرى أنهم يداروا بواسطة القطاع الخاص. 

ووجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على المجهودات التى يبذلها، قائلا: "كلنا جنبا إلي جنب الرئيس ونقف صفا واحدا سواء أمام أزمة ليبيا أو فيروس كورونا أو سد النهضة بإثيوبيا".

وأشار المهندس أحمد رعب إلى أنه لولا المشاريع القومية التى أقيمت فى عام ٢٠١٤ لتم إتاحة السلع للمواطنين خاصة فى ظل أزمة فيروس كورونا.
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