AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

نائب وزير التعليم: باقٍ 7 أيام في جدول امتحانات الثانوية العامة 2020

الخميس 25/يونيو/2020 - 09:09 م
نائب وزير التعليم
نائب وزير التعليم
Advertisements
ياســـمين بدوي
كتب الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ونائب وزير التربية والتعليم ، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك ، رسالة جديدة لكل متابعيه بعد انتهاء اول امتحانين في جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 .

وعبر حجازي عن سعادته من اجواء التظيم والانضباط في امتحان اللغة الانجليزية اليوم ، قائلا : مجهودات عظيمة مبذولة من كل الجهات المعنية فى كل محافظات جمهورية مصر العربية لتوفير الفرصة لأبنائنا الطلاب لكى يؤدوا امتحاناتهم فى ظروف مناسبة وآمنة ، تضمن تكافؤ الفرص وسلامة الطلاب نابعة من حرص الدولة على حق الطالب فى الاتحاق بالتعليم الجامعى و الاستمرارية فى التعليم و التعلم.


وقال نائب وزير التربية والتعليم : شكرا للسادة المعلمين و جميع العاملين فى وزارة التربية و التعليم و القائمين على أعمال الامتحانات على مجهوداتكم المبذولة فى ظل هذه الظروف العصيبة على الانسانية.



وأضاف قائلا : شكرا لجميع الوزارات التى ساهمت فى الصورة المشرفة التى ظهرت عليها الامتحانات حتى الآن , فمصر دولة مؤسسات و هكذا تتعاون مؤسساتها لإنجاز النجاحات المرجوة .. وشكرا لأولياء الأمور على تفهمهم للموقف و احترامهم للقواعد و القوانين حرصا على سلامتهم و سلامة أبنائهم .. وشكرا لأبنائى الطلاب على التزامهم بالتباعد الاجتماعى و حفاظهم على صحتهم و صحة الآخرين و التزامهم بالقواعد العامة للامتحانات الى تقرها وزارة التربية و التعليم.


وأوضح أنه قد انتهى يومان ويتبقى سبعة أيام على انتهاء انعقاد امتحانات الشهادة الثانوية 2020 ، وقال : نؤكد على إلتزامنا بوعودنا فى حفظ حقوق الطلاب و توفير البيئة المناسبة لهم حتى آخر يوم ، و نثق فى استمرار المساهمات الايجابية من جميع الأطراف المعنية حتى وصول الطلاب لبر الأمان وتحقيق أحلامهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة بعد أسبوعين و"مفيش تأجيل".. كان يمكننا عقدها في 5 أيام فقط لكن الطلاب "عايزينها في شهر".. واختبار إضافي بعد الدور الثاني لطلاب حجر كورونا الراسبين

نائب وزير التعليم: التنسيق مع 6 وزارات استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

رئيس امتحانات الثانوية العامة يوضح إجراءات حماية الطلاب داخل اللجان.. فيديو

قبل أيام من انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة.. التعليم تمنع تشغيل المراوح أثناء الامتحان منعا لانتشار كورونا.. الانتهاء من فرش اللجان الجمعة وتعقيمها السبت..والوزارة تنفي تلقي أي طلبات تأجيل

قبل انطلاقها الأحد.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 "النهائي"

نائب وزير التعليم يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة قبل ساعات من بدء الامتحانات

ترشيحاتنا

وسادة تبريد.. حلول بسيطة وفعالة لمن يواجهون صعوبة في النوم خلال الحر

تباعد ولا مش تباعد.. شيكو وكريم محمود عبد العزيز في حمام سباحة

بفستان بسيط.. منى فاروق تخطف الأنظار في أول ظهور بعد العودة لـ مصر

رئيس الوزراء: شعرت بالفخر بعد ما شاهدته من استعداد وكفاءة لوحدات القوات المسلحة

خاص.. رئيس الصفاقسي ساخرا من أزمة نادي القرن: كل فريق بيقيم نفسه

صدام جديد في إثيوبيا.. رفض إجراء انتخابات في ولاية تيجراي

AdvertisementS

الموت يفجع المخرج خالد يوسف .. تفاصيل

النادى يجرى تغييرات كبيرة.. الزمالك يوجه الشكر لمديرالتعاقدات

بعد عطل فني .. التضامن : عودة عمل موقع الاستعلام عن علاوات أصحاب المعاشات

مصرع 3 مدرسين وإصابة آخر في حادث أثناء عودتهم من مراقبة الثانوية العامة بالوادي الجديد

إصابة والدة أمين صندوق الأهلي بفيروس كورونا

للإساءة لسمعة مصر.. وزير السياحة: إلغاء كافة التراخيص السياحية الصادرة لأحد الفنادق بالجيزة

على البحر.. غادة عبد الرازق بإطلالة جذابة برفقة زوجها

ولادة وخناقة ومرضى في لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم.. وعمليات التعليم ترصد 16 حالة غش بالموبايل في امتحان اللغة الإنجليزية.. والتعليم تشكر الأمن والمحافظين على تعاونهم الملحوظ

الحمد لله..ابنة رجاء الجداوي: والدتى حالتها حرجة لكن فى وعيها

بعد بحثها عن عريس.. فتاة الفيسبوك: عايزة اشتغل

الأمم المتحدة: التفاوض السبيل الوحيد لحل أزمة سد النهضة

رئيس الوزراء: شعرت بالفخر بعد ما شاهدته من استعداد وكفاءة لوحدات القوات المسلحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمير هاري وميجان ماركل يواجهان انتقادات بسبب رسالة شكر

بـ هاف ستومك.. كنزى عمرو دياب تستفز الجمهور بهذه الاطلالة

بفستان بسيط.. منى فاروق تخطف الأنظار في أول ظهور بعد العودة لـ مصر