نائب وزير التعليم: باقٍ 7 أيام في جدول امتحانات الثانوية العامة 2020

وعبر حجازي عن سعادته من اجواء التظيم والانضباط في امتحان اللغة الانجليزية اليوم ، قائلا : مجهودات عظيمة مبذولة من كل الجهات المعنية فى كل محافظات جمهورية مصر العربية لتوفير الفرصة لأبنائنا الطلاب لكى يؤدوا امتحاناتهم فى ظروف مناسبة وآمنة ، تضمن تكافؤ الفرص وسلامة الطلاب نابعة من حرص الدولة على حق الطالب فى الاتحاق بالتعليم الجامعى و الاستمرارية فى التعليم و التعلم.





وقال نائب وزير التربية والتعليم : شكرا للسادة المعلمين و جميع العاملين فى وزارة التربية و التعليم و القائمين على أعمال الامتحانات على مجهوداتكم المبذولة فى ظل هذه الظروف العصيبة على الانسانية.







وأضاف قائلا : شكرا لجميع الوزارات التى ساهمت فى الصورة المشرفة التى ظهرت عليها الامتحانات حتى الآن , فمصر دولة مؤسسات و هكذا تتعاون مؤسساتها لإنجاز النجاحات المرجوة .. وشكرا لأولياء الأمور على تفهمهم للموقف و احترامهم للقواعد و القوانين حرصا على سلامتهم و سلامة أبنائهم .. وشكرا لأبنائى الطلاب على التزامهم بالتباعد الاجتماعى و حفاظهم على صحتهم و صحة الآخرين و التزامهم بالقواعد العامة للامتحانات الى تقرها وزارة التربية و التعليم.