نادي المنيا يعلن الإجراءات الاحترازية استعدادا لاستقبال الأعضاء بداية يوليو

أعلن مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي برئاسة المحاسب عاطف عبدالجابر، مساء اليوم الخميس، عن عدة إجراءات احترازية استعدادًا لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية اعتبارا من الأربعاء الموافق 1 – 7– 2020 .









وقال النادي في بيان له إنه سيتم فتح أبواب النادي للأعضاء بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الحادية عشرة والنصف مساءً يوميًا، وذلك عبر بوابة كورنيش النيل فقط، حتى يتمكن النادي من تقديم خدمة مميزة لأعضائه من إجراءات احترازية.









وكشف بيان النادي عن عدة إجراءات وهي وجود باب دخول خاص بالرجال، وباب دخول آخر خاص بالسيدات ، وكل باب منها به بوابة تعقيم وجهاز مقياس حرارة، وجهاز مقياس نسبة الأوكسجين يستخدم عند الحاجة .









كما يرتدي جميع أفراد الأمن والعمال داخل النادي الكمامات والقفازات والشيلد، مع وضع الترابيزات والكراسي على مسافة تباعد 2 متر داخل الحديقة.









وشددت إدارة النادي على أعضاء الجمعية العمومية الإلتزام بدخول النادي بإظهار الكارنيه على البوابة، ولن يسمح بدخول مرافقين مع الأعضاء ، وكذلك الالتزام بالوقوف في بوابة التعقيم من 10 ثوان حتى انتهاء التعقيم وكذلك قياس درجة الحرارة.









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كما لن يُسمح بالدخول إلا بارتداء الكمامات لكل عضو، مع الالتزام بجلوس الأطفال مع ذويهم والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي بينهم.







