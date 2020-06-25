رئيس القومي لحقوق الإنسان: مقر القاهرة الجديدة مجهز بأحدث أجهزة الاتصالات واللوجيستيات

اكد السيد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان ان تخصيص وإقامة مبنى مستقل للمجلس وتجهيزه بأحدث الأجهزة الحديثة يعكس مدى الاهتمام بالجانب الإنسانى وتحسين والارتقاء بحالة حقوق الانسان.





وقال فى تصريح اليوم خلال تفقده لمبنى المجلس الجديد فى القاهرة الجديدة ان تجهيز المبنى بأحدث أجهزة الاتصالات واللوجيسيات من شأنه يساعد فى ربط المقر الرئيسي للمجلس بفروعه على مستوى الجمهورية بما يؤدى فى النهاية إلى سرعة التعامل والتفاعل مع منظومة شكاوى حقوق الانسان بالإضافة إلى تجهيز المجلس بمكتبة حديثة رقمية من شأنه يساعد فى نشر ثقافة حقوق الانسان.





