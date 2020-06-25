مركز السينما العربية يعلن عن الفائزين بالنسخة الرابعة من جوائز النقاد للأفلام العربية

أعلن مركز السينما العربية عبر احتفالية على موقع Zoom، عن الفائزين بجوائز النسخة الرابعة من جوائز النقاد للأفلام العربية، ضمن فعاليات سوق مهرجان كان الافتراضي، وهي الجوائز التي تُمنح للأفلام العربية التي تم إنتاجها خلال 2019، بمشاركة لجنة تحكيم تتكون من 141 ناقدًا من 57 دولة يشاهدون الأفلام العربية عبر موقع Festival Scope ويقومون بالتصويت للأفضل في فئات الجوائز.









قائمة الجوائز مصحوبة بالمنصات التي يمكن مشاهدة الأفلام من خلالها:









أفضل فيلم وثائقي

الحديث عن الأشجار (BFI Player and Amazon) | إخراج: صهيب قسم الباري | السودان









أفضل فيلم روائي

إن شئت كما في السماء (OSN) | إخراج: إيليا سليمان | فلسطين









أفضل ممثلة

هند صبري | نورا تحلم (نتفليكس) | تونس









أفضل ممثل

سامي بو عجيلة | بيك نعيش | تونس









أفضل سيناريو

أمجد أبو العلاء ويوسف إبراهيم | ستموت في العشرين (نتفليكس) | السودان









أفضل مخرج

إيليا سليمان | إن شئت كما في السماء (OSN)| فلسطين









جوائز النقاد للأفلام العربية انطلقت في نسختها الأولى على هامش فعاليات الدورة الـ70 من مهرجان كان السينمائي، وتمنح الجوائز لأفضل إنجازات السينما العربية سنويًا في فئات أفضل فيلم روائي ووثائقي ومخرج ومؤلف وممثلة وممثل، وتضم لجنة تحكيم الجوائز هذا العام 141 من أبرز النقاد العرب والأجانب ينتمون إلى 57 دولة بأنحاء العالم، وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ السينما العربية، وتتولى منصب مدير جوائز النقاد للأفلام العربية الناقدة الأمريكية ديبورا يانغ.