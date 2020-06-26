حبس مسئول مصنع لحيازته 2 طن لحوم غير صالحة بالقطامية

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" لتجهيز الوجبات الجاهزة بدائرة قسم شرطة القطامية، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه 2 طن "مقطعات لحوم بقرى - مفروم حواوشى) غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تمهيدًا لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة للجمهور، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وكان رجال الأمن بالقاهرة تمكنوا من ضبط المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" لتجهيز الوجبات الجاهزة بدائرة قسم شرطة القطامية.





وتبين حيازة المتهم على ( 2 طن "مقطعات لحوم بقرى - مفروم حواوشى) غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تمهيدًا لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة للجمهور، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.







ويأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.