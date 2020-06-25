أستاذ علوم سياسية: ثورة 30 يونيو نقطة فاصلة في إيقاف مد الإسلام السياسي.. فيديو

أكد دكتور أحمد يوسف أحمد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن مصر قادت مرحلة التحرر الوطني خلال فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي بإدارة كبيرة ليس فقط على مستوى العالم العربي ولكن أيضا على مستوى قارة أفريقيا مؤكدا ان دور مصر لا يمكن لأحد إنكاره.





وأضاف أحمد خلال حوار له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن شرارة ثورات الربيع العربي انطلقت من تونس لكن انتقالها إلى مصر كانت بداية إنفجار الشرارة في الوطن العربي وما تبعه من احداث صعود التيار الإسلام السياسي عربية وجاءت أحداث ثورة 30 يونيو.





وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن ثورة 30 يونيو كان لها تأثير واضح على الدولة المصرية وانتقلت تبعاتها إلى المنطقة العربية وكان لها تأثير حاسم على تغير الاوضاع.





وأشار دكتور أحمد يوسف أحمد إلى أنه لم يكن هناك قوى عربية تستطيع التصدي لإنتشار تيار الأسلام السياسي إلا مصر فكانت ثورة 30 يونيو هي نقطة فاصلة في إيقاف مد الإسلام السياسي.





وقال أحمد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة 30 يونيو كانت بمثابة حائط سد لتيار الأسلام السياسي مؤكدا ان يونيو أنقذت مصر من الاحتلال الإخواني.