AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 21 ألف علبة سجائر قبل بيعها في السوق السوداء

الجمعة 26/يونيو/2020 - 07:01 ص
المضبوطات
المضبوطات
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .

حيث تم القيام بحملات نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها، أسفرت عن ضبط 213 قضية بإجمالى مضبوطات 21120 عبوة سجائر .


وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 3 أطنان سكر قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

ضبط 5 أطنان أسماك مملحة فاسدة فى حملات امنية

ضبط 25 طن سكر مجهول المصدر قبل بيعه لأهالى الشرقية

ضبط مدير محل مستلزمات طبية لحجبه 11 ألف كمامة وكحول لرفع السعر

الداخلية تلاحق المحتكرين.. ضبط 308 قضايا تلاعب فى أسعار وحجب السجائر

مافيا السجائر وراء شائعات زيادة الأسعار.. كيف واجهت الداخلية محاولات تخزينها وتهريبها

ترشيحاتنا

بعد التتويج بالدوري الإنجليزي.. 3 أرقام قياسية تنتظر ليفربول لتكسيرها

عماد الدين أديب: ليبيا نهاية أردوغان واللي هيعدي الخط الأحمر إيده هتتقطع

جماهير ليفربول تحتفل بالبريميرليج في الشوارع.. رغم تحذيرات الشرطة.. فيديو

فضيحة إخوان تونس.. انسحاب صحفيين من مؤتمر لـ النهضة بعد إهانتهم والتحريض عليهم

لم يظهروا من قبل.. صور مسربة لبنات بوتين المخفيين عن الأضواء تهدف لاستفزازه

هل يجوز قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء ؟ أمين الفتوى يجيب

AdvertisementS

مقابل 20 جنيها.. رجل يعرض منزله الفاخر وسيارته الفولفو للبيع.. صور

شاهد.. أول رد من والدة الفتاة مها أسامة التي أعلنت رغبتها في الزواج على فيسبوك

فضيحة إخوان تونس.. انسحاب صحفيين من مؤتمر لـ النهضة بعد إهانتهم والتحريض عليهم

تفاصيل الساعات الأخيرة لجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة.. فرنسا وأمريكا دعما الطلب المصري لمنع تهديد السلم والأمن الدوليين.. وكتيبة الدبلوماسية تستثمر علاقات السيسي الطيبة برؤساء الدول الكبرى

إصابة الموسيقار حسن إش إش بفيروس كورونا.. شاهد

أخبار الفن.. ابنة رجاء الجداوي: والدتي حالتها حرجة لكن فى وعيها.. الموت يفجع المخرج خالد يوسف

لاعب الأهلي السابق يتعرض لحادث سيارة.. صور

شاهد.. حريق عشش رأس البر

أخبار الفن .. إصابة الموسيقار حسن إش إش بفيروس كورونا .. وبسبب بنت الجيران حسن شاكوش يصدم ابنة ابراهيم يسري

بلا رحمة.. ابن يعذب والدته بوحشية ويحرق جسدها في مكة

التضامن: فتح الحضانات أول يوليو المقبل .. فيديو

شهود سقوط فتاة 15 مايو من أعلى السطح: كنا بنلعب بالطائرات الورقية والشبشب السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال شهر العسل.. انفجار بركان في وجه عروسين شوه جسدهما.. صور

بـ 35 ألف جنيه..أغلى هاتف ذكي في مصر

منها الصداع المستمر.. علامات تدل على نقص الماغنسيوم في جسمك