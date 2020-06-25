أول دولة نزل بها رسول.. أحمد زغلول: مصر لها مكانة عند الله ودور محوري في الكون.. فيديو

قال الخبير الأمني اللواء أحمد زغلول، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى مهلة لجماعة الإخوان خلال فترة حكمهم لمصر، للاستجابة لمطالب الشعب وهو لم يحدث مما جعله يصدر بيان 3 يوليو 2013، والذي أعقبه تولي المستشار عدلي منصور رئاسة البلاد لمدة عام.









ووجه الخبير الأمني في خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة الحدث اليوم، الشكر للقيادة العسكرية في ذلك الوقت والرئيس السيسي الذي كان القائد العام للقوات المسلحة حينها، وكذلك رئيس الأركان الفريق صدقي صبحي والفريق محمود حجازي، والفريق أول محمد زكي، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية.





وأضاف "زغلول"، "أنا حاسس إن الإخوان ناس مشربوش من النيل ولا اتعلموا في مدارسنا ولا حسوا إن مصر دي أعظم دولة في العالم، إحنا أول دولة نزل بها رسول هو سيدنا إدريس، ولنا مكانة عند الله سبحانه وتعالى، ولنا دور مهم جدا ومحوري في هذا الكون العظيم".