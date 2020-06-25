AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الزمالك | صفقة تبادلية مع بيراميدز .. الإدارة تطيح بـ مدير التعاقدات .. والنجم المغربي يعود للفريق

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:40 م
شعار الزمالك
شعار الزمالك
Advertisements
حسن العمدة
نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية اليوم الخميس، 25-6-2020 مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك ، وجاء أبرزها:


وجهت إدارة نادي الزمالك الشكر إلى شريف إسلام مدير التسويق والتعاقدات بالنادى الأبيض.


ينفرد موقع صدى البلد الإخبارى، بتفاصيل صفقة الزمالك المنتظرة مع عبدالله بكرى مدافع فريق بيراميدز، التى اقتربت بشكل كبير من الحسم.


استقر مسؤولو نادي الزمالك علي إرسال خطاب رسمي إلى نادى الرجاء المغربى خلال الساعات القليلة المقبلة.


أكد أكرم عبد المجيد نجم نادى الزمالك السابق أن الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا منح حرية القرار للاندية الراغبة فى عدم استكمال الدورى المصري الممتاز.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد شوبير: أزمة تواجه الزمالك في تعاقد حميد أحداد ..فيديو

الدفاع الحسني يصدم الزمالك بشأن صفقة انتقال حميد أحداد لـ الرجاء البيضاوي

الزمالك يتلقى خطاباً رسمياً بسبب حميد أحداد

الزمالك يكشف عن صفقات الانتقالات الصيفية..تفاصيل

رئيس الدفاع الجديدي يهاجم إدارة الزمالك ويثني على الأهلي بسبب أحداد وأزارو

ضرب من الخيال.. الوداد المغربي ينفى عقد صفقة تبادلية مع الزمالك .. تفاصيل

ترشيحاتنا

تركيا كومبارس.. أحمد قذاف الدم: مصر تتعرض لحرب منظمة.. فيديو

مدبولى يصدر قرارا بقواعد وأحكام ومواعيد صرف زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة

فييرا يرد على تدخل رؤساء الأندية في عمل المدربين: كل قرد يلزم شجرته.. فيديو

تخطينا 60 ألف حالة .. الصحة تعلن تفاصيل وفيات وإصابات كورونا فى مصر

العربية: جلسة لمجلس الأمن الإثنين المقبل حول أزمة سد النهضة

مصدر ينفى إصابة الفنان عبد الله مشرف بـ كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيلانديا غرقت.. تفاصيل جديدة عن القارة الثامنة المفقودة

من الأجرأ .. رانيا يوسف وغادة عبد الرازق تتنافسان بالمايوهات على البحر

الأمير هاري وميجان ماركل يواجهان انتقادات بسبب رسالة شكر