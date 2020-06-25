أخبار الزمالك | صفقة تبادلية مع بيراميدز .. الإدارة تطيح بـ مدير التعاقدات .. والنجم المغربي يعود للفريق

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية اليوم الخميس، 25-6-2020 مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك ، وجاء أبرزها:









وجهت إدارة نادي الزمالك الشكر إلى شريف إسلام مدير التسويق والتعاقدات بالنادى الأبيض.









ينفرد موقع صدى البلد الإخبارى، بتفاصيل صفقة الزمالك المنتظرة مع عبدالله بكرى مدافع فريق بيراميدز ، التى اقتربت بشكل كبير من الحسم.









استقر مسؤولو نادي الزمالك علي إرسال خطاب رسمي إلى نادى الرجاء المغربى خلال الساعات القليلة المقبلة.









أكد أكرم عبد المجيد نجم نادى الزمالك السابق أن الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا منح حرية القرار للاندية الراغبة فى عدم استكمال الدورى المصري الممتاز.



