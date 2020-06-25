التضامن الاجتماعى: 60 مليار جنيه قيمة العلاوات هذا العام

قال الدكتور محمد العقبى، المتحدث باسم وزارة التضامن، إن الوزارة تقدمت بالاعتذار لأصحاب المعاشات نتيجة العطل الفني الذي حدث بالموقع الإلكتروني للاستعلام عن العلاوة.





وأكد العقبى خلال مداخلة مع برنامج "مساء دى ام سى" المذاع عبر فضائية "دى أم سى"، أن الموقع الإلكترونى عاد للعمل وتعمل الوزارة على زيادة سرعته.





وأشار المتحدث باسم وزارة التضامن، إلى أن تكلفة العلاوات الـ 5 لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة 14% تكلفتها 25 مليارا.





وأوضح الدكتور محمد العقبي أن ما تتحمله الهيئة العامة للتأمين الإجتماعى ما يقرب من 60 مليار جنيه.





وأشار المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعى، إلى أنه تم إجراء استطلاع حول فتح الحضانات و 79% من المشاركين رفضوا عودتها، لافتا إلى أنه تم بدء وضع الخطوات الإرشادية لفتح الحضانات بالتنسيق مع الصحة العالمية.





وعن الحج أكد أنه يحق لكل شخص تقدم هذا العام لموسم الحج أنه يتقدم مرة أخرى للقرعة العام المقبل.