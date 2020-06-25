حمادة هلال: استعد لطرح أغنية طحن في طحن من إنتاجي.. فيديو

قال المطرب حمادة هلال، إنه يعمل على تحضير اغنية جديدة لطرحها بالأسواق قريبًا بعنوان "طحن فى طحن"، من انتاجه، لافتا إلى أنه فى الفترة الأخيرة يتجه للانتاج لنفسه.





وأضاف حمادة هلال فى مداخلة هاتفية ببرنامج " الحياة اليوم" المذاع على فضائية الحياة، أنه اتجه للانتاج لنفسه منذ اغنية اشرب شاى، متابعا: "فى لون من الاغانى من الممكن لا يحبها المنتج ولكنى افضلها فانتجها لنفسي".





وأشار إلى أن اغنية طحن فى طحن مناسبة للفترة التى نمر بها الآن، ومعبرة عن حياتنا التى نعيشها خلال فترة كورونا.





وأوضح أن سبب تأخير طرح الفيديو كليب للأغنية لأنه يريد تصويره بشكل لائق لا يحزن او يغضب المصريين، مضيفًا أن لحن الاغنية شعبى ويميل للفلكلور.





وأكد أنه يحضر لتصوير الاغنية بشكل مناسب، وسيتم طرحها فور تصوير الفيديو كليب.