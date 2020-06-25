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فن

حمادة هلال ينشر مقطعا من أغنيته الجديدة طحن في طحن

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:45 م
حمادة هلال
حمادة هلال
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مصطفى كرم

نشر حمادة هلال فيديو قصير من اغنيته الجديدة " طحن في طحن" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه: " جميلة ماشاء الله" و " ان شاء الله تكسر الدنيا" و " عالمي".

وحققت أغنية "جمالها" التي طرحها الفنان حمادة هلال مؤخرا  نجاحا كبيرا بعد طرح نسختها المصورة عبر يوتيوب في أول أيام عيد الفطر.

شهدت الأغنية مشاركة الفنانة منة عرفة مع حمادة هلال في الكليب، الذي امتزج بلقطات قديمة لفلمهما من أغنية "الفار السندق" التي قدماها سويًا في طفولة منة.


بـ كليب جمالها.. حمادة هلال ومنة عرفة يقتربان من 9 ملايين مشاهدة


يذكر أن الأغنية من الحان الروماني، لون سيركل، وحملت نفس لحن أغنية "فطومة" لفريق واما، وكتب كلمات أغنية "جمالها" ماجد صبري ووزعها موسيقيًا مادو صالح.

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