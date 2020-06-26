برلماني: إقرار البرلمان لقانونى مجلس النواب والشيوخ سيساهم فى تحقيق تكافؤ الفرص بين المرشحين

قال النائب أحمد إدريس ، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان أن إقرار البرلمان لقانونى مجلس النواب والشيوخ سيساهم فى تحقيق تكافؤ الفرص بين المرشحين فى النظام الفردى ونظام القائمة.

وأشار إدريس فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه إذا كان هناك مرشح كفء ويريد الترشح على النظام الفردى ، ولكنه لا يضمن نجاحه فى القائمة فإن قوانين الانتخابات ستسمح لها بالترشح بكل سهولة على النظام الفردى.

وأوضح عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان أن قوانين الإنتخابات تأتى فى صالح العملية الإنتخابية ، قائلا: "المرشح اللى عايز ينزل هينزل عشان الدايرة مفتوحة".

وكان رفع الدكتور علي عبد العال، الجلسة العامة للبرلمان، يوم الأربعاء قبل الماضى على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم ٥ يوليو المقبل.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة ، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد.





كما رفض المجلس طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب إلهامي عجينة في واقعة مستشفى شربين.