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توك شو

يسرا اللوزي: واجهت صعوبات أثناء الولادة في أزمة كورونا

الخميس 25/يونيو/2020 - 11:53 م
يسرا اللوزي
يسرا اللوزي
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أسامة علي

قالت الفنانة يسرا اللوزي، إنها هي وزوجها يفضلان عدم معرفة نوع الطفل القادم، ويتركانها للمفاجأة.


وأضافت اللوزي خلال مداخلة مع برنامج "مساء دى أم سى" المذاع عبر فضائية "دى أم سى"، أنها وزوجها يحددان عددا من أسماء الأولاد والبنات، ويتم اختيار واحد منها بعد الولادة.


وأشارت إلى أنها كانت مرعوبة للغاية من دخول مستشفى للولادة فى ظل تفشى فيروس كورونا، لافتة إلى أنها عاشت غموضا ولا تعلم مصيرها أو مصير طفلتها حديثة الولادة.


وتابعت يسرا اللوزى، أنها ارتدت ماسك أثناء ولادة طفلتها، الأمر الذى مثل صعوبة كبيرة عليها.


ولفتت يسرا اللوزي، إلى أنها شاركت فى مسلسل بخط اليد كضيف شرف وتفاجأت برد فعل الجمهور.

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