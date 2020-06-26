بالفيديو .. كيف احتفل لاعبو ليفربول بالتتويج بالدوري الإنجليزي

ونشر أليكس أوكسليد-تشامبرلين فيديو يجمعه مع مجموعة من لاعبي ليفربول منهم أليسون بيكر وفان دايك ولاعبين اخرين وهم يحتفلون بفوز تشيلسي على مان سيتي وتتويجهم بالقب.





وحقق ليفربول اللقب بعد موسم مثالي لم يتعرض فيه الليفر للخسارة إلا في مباراة فقط أمام واتفورد.





فرحة جماهير ليفربول بالتتويج بلقب الدوري قد تأثرت بعض الشيء بعد انتشار فيروس كورونا في إنجلترا، والعالم أجمع، وتجميد النشاط الكروي لمدة ثلاثة أشهر.



