ندوة افتراضية حول التأثيرات النفسية لـ كورونا بجامعة حلوان.. 2 يوليو

وتبدأ أولى الندوات بندوة رقمية حول "التأثيرات النفسية والاجتماعية لجائحة كورونا" والظروف المرتبطة بها وما نتج عنها من ضغوط على الأفراد والمجتمعات.





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وتعقد فعاليات الندوة الافتراضية في تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهر يوم الخميس الموافق ٢ يوليو ٢٠٢٠.





ودعت جامعة حلوان ومجمع الإبداع والبحث العلمي تحت إشراف الدكتورة رويدا صادق، مدير المجمع، مجتمع الأكاديميين والباحثين والطلاب والجهات المعنية للمشاركة بالحضور للنقاش وتنسيق الجهود لإثراء البحث العلمي في هذا الإطار وطرح مساهمات الجامعة البحثية في هذه الأزمة.