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أخبار العالم

منظمة التحرير تدعو الحكومات الأوروبية لاحترام مواقف شعوبها وبرلماناتها المناصرة للشعب الفلسطيني

الجمعة 26/يونيو/2020 - 04:16 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 رحبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، بمواقف البرلمانات الأوروبية المبدئية الرافضة لعمليات الضم الإسرائيلية لما تبقى من الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعية الحكومات الأوروبية إلى احترام مواقف شعوبها وبرلماناتها المناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني .

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن عشراوي - في بيان أمس الخميس- "لقد شهدنا في الأيام الأخيرة أصواتا شجاعة وقوية تدين وتحذر من الضم الإسرائيلي، بما في ذلك الرسالة التي بعثها 1000 برلماني يمثلون 25 دولة أوروبية لوزراء خارجيتهم يؤكدون فيها معارضتهم لضم إسرائيل الوشيك لأجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكدت عشراوي أهمية هذه الرسالة التي تعكس التزام المشرعين الأوروبيين بالنظام العالمي ودعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، كما اعتبرتها مؤشرا إيجابيا يدلل على وجود مواقف مبدئية لدى الشعوب الأوروبية لمواجهة الفكر الصهيوني الأصولي والأيديولوجي الاستعماري العنصري المتطرف.
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