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محافظات

محافظ الوادي الجديد: وفاة 4 حالات بكورونا وتسجيل 13 إصابة جديدة

الجمعة 26/يونيو/2020 - 08:57 ص
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد،عن وفاة 4 حالات بكورونا في مركزين وتسجيل 13 إصابة جديدة بواقع 7 حالات بمدينة موط وحالة بكل من قرى الشيخ والى والقلمون والقصر والراشدة بمركز الداخلة وحالتين بمدينة الخارجة ليرتفع بذلك إجمالي الحالات الإيجابية المسجلة لـ 237 و18 وفيات منذ بداية الأزمة.

أكد الزملوط، في بيان صحفي، تعافى حالتين بعزل حميات مستشفى الداخلة العام بإجمالي 126 حالة شفاء وخروج من العزل، لافتًا إلى انتهاء مدة العزل المنزلي لـ ٢١ مواطنا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي. 
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وشدد المحافظ، على تحذير المواطنين المخالطين لوافدين من خارج المحافظة (ضيف أو أحد أفراد الأسرة قادم من خارج المحافظة) الالتزام بالعزل المنزلي لمدة ١٤ يوما لحين التأكد من سلامتهم، والاتصال على الأرقام (٢٩٣٦٤٦٧ -٢٩٢٩٠٣٨) عند الشعور بأي أعراض.
وفى سياق متصل تتابع لجنة إدارة أزمة كورونا إجراءات المرور على لجان امتحانات الثانوية العامة والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة وإبلاغ غرف العمليات لاتخاذ القرارات المناسبة.

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