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فن

هاشتاج عامر منيب يتصدر تويتر.. ومغردون يسترجعون ذكريات أغانيه

الجمعة 26/يونيو/2020 - 11:01 ص
عامر منيب
عامر منيب
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شيماء عبد السلام
دشن رواد موقع التواصل الإجتماعى تويتر هاشتاج عامر منيب، جاء ذلك لإستعادة ذكريات وأغانى النجم الراحل عامر منيب والدعاء له بالرحمة.

وجائت تغريدات رواد تويتر كالتالى :
-خلينا متفقين ان عامر منيب هو العظمه الحقيقه

-مفيش اجمل من احساس عامر منيب و هو بيغني بجد

"عامر منيب"
اللهم ارحم هذا الإنسان الجميل رحمة واسعة واجعل قبرها روضة من رياض الجنة والمسلمين

-الله يرحمه كان فنان محترم عامر منيب

-الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته ،عامر منيب اما بفتكره بفتكر احلى ايام عيشتها.

-بحب عامر منيب اوى و بعتبره واحد من اهلى و كل فتره بفتكره و ادعيله ربنا يرحمه يارب

-بحب عامر منيب وصوت عامر منيب وافلام عامر منيب 

-الله يرحمك يعم عامر منيب والله صوتك و احساسك مش هيتعوضوا

-اغاني عامر منيب دي بتدخل قلبي

-عامر منيب دا كان من الشخصيات الراقيه والهاديه الجميله جدا 
بحب اسمعه وبحب طريقة تمثيله بجد بحسه مختلف


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