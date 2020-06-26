هاشتاج عامر منيب يتصدر تويتر.. ومغردون يسترجعون ذكريات أغانيه





وجائت تغريدات رواد تويتر كالتالى :

-خلينا متفقين ان عامر منيب هو العظمه الحقيقه





-مفيش اجمل من احساس عامر منيب و هو بيغني بجد





"عامر منيب"

اللهم ارحم هذا الإنسان الجميل رحمة واسعة واجعل قبرها روضة من رياض الجنة والمسلمين





-الله يرحمه كان فنان محترم عامر منيب





-الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته ، عامر منيب اما بفتكره بفتكر احلى ايام عيشتها.





-بحب عامر منيب اوى و بعتبره واحد من اهلى و كل فتره بفتكره و ادعيله ربنا يرحمه يارب





-بحب عامر منيب وصوت عامر منيب وافلام عامر منيب





-الله يرحمك يعم عامر منيب والله صوتك و احساسك مش هيتعوضوا





-اغاني عامر منيب دي بتدخل قلبي





-عامر منيب دا كان من الشخصيات الراقيه والهاديه الجميله جدا

بحب اسمعه وبحب طريقة تمثيله بجد بحسه مختلف







