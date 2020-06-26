شعائر صلاة الجمعة من مسجد محمد علي بالقلعة.. فيديو

حرصا من موقع صدى البلد على تقديم خدمة إخبارية مميزة لمتابعيها وقرائها نقدم لكم شعائر صلاة الجمعة من مسجد محمد علي بالقلعة.
وحددت وزارة الأوقاف المصرية موضوع خطبة الجمعة اليوم، بعنوان: «شرف الجندية المصرية» التي ستقام بعدد محدود من المصلين بمسجد محمد على بالقلعة.
وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن دعم قواتنا المسلحة المصرية الباسلة والاصطفاف الوطني خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مواقفه الوطنية ومواجهة قوى الإرهاب والشر والتحديات والمخاطر الراهنة، والدفاع عن حقوق ومكتسبات الدولة الوطنية والأمة العربية والسلام الإقليمي والدولي هو واجب الوقت على كل وطني شريف يعشق وطنه ويكون على استعداد للتضحية في سبيله بالنفس والنفيس فعلا لا قولا.
وكانت وزارة الأوقاف أعلنت أنه سيتم نقل صلاة الجمعة من مسجد محمد على بالقلعة بذات الضوابط والإجراءات الاحترازية التي سبق نقلها بها خلال الأسابيع الماضية.
وأكدت الوزارة في بيان لها على الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة النفس.
كما واصلت اعتذارها للإعلاميين عن عدم تمكنها من استقبالهم مراعاة للظروف الراهنة حفاظًا على الجميع.