شعائر صلاة الجمعة من مسجد محمد علي بالقلعة.. فيديو

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت أنه سيتم نقل صلاة الجمعة من مسجد محمد على بالقلعة بذات الضوابط والإجراءات الاحترازية التي سبق نقلها بها خلال الأسابيع الماضية.





وأكدت الوزارة في بيان لها على الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة النفس.



