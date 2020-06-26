AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تعاون جديد بين الري والنقل لتنفيذ مشروع محور ازدواج طريق بنها المنصورة

الجمعة 26/يونيو/2020 - 01:32 م
صدى البلد
Advertisements
أمل مجدى
أعلنت وزاره الموارد المائية والري عن التعاون مع وزارة النقل والمواصلات لسرعه البدء في مشروع ازدواج طريق بنها - المنصورة .

وعقد اجتماع فني بين المتخصصين بمعهد بحوث الهيدروليكا بقيادة الدكتور مدير المعهد  وحضور نائب مدير المعهد ورئيس قسم المساحة بالمعهد ومسئولي قطاعي الري والتوسع الافقي بالإدارة المركزية للموارد المائيه والري بالقليوبية لمناقشه بعض النقاط الفنية لاجراء دراسة هيدروليكية لبيان مدي تأثير تداخل اساسات الطريق الجديد في بعض المناطق مع هيدروليكية  المجري المائي للرياح التوفيقي .

وفي توقيت متزامن قامت بعثه هندسيه من المعهد بالبدء في اعمال الرفع الهيدروجرافي للرياح التوفيقي بدءا من كم ٣٢.٦ وحتي كم ٥٠.٠ لاستخدامها في الدراسة، وذلك بناء على تكليفات  الدكتور وزير الموارد المائية والري وادارة المركز القومي لبحوث المياه.

وأكد رئيس الوزراء أهمية هذه المشروعات الكبرى فى مجال النقل، فى تيسير الحياة على المواطنين، ودفع حركة نقل البضائع كذلك، وتقليل زمن الرحلات، ومن هنا تأتى ضرورة استمرار وتيرة العمل فى كل المواقع، لتحقيق الفائدة لعموم المصريين، خاصة مع الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا.
تعاون جديد بين الري والنقل لتنفيذ مشروع محور ازدواج طريق بنها المنصورة
تعاون جديد بين الري والنقل لتنفيذ مشروع محور ازدواج طريق بنها المنصورة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الري: تنمية قدرات أبناء دول حوض النيل في مجال هندسة الأنهار

مدبولي و 4 وزراء يتفقدون مشروعات محافظة القليوبية .. أبرزها افتتاح مستشفى كفر شكر في يوليو.. رئيس الوزراء: المشروعات الخدمية تأتى على أجندة اهتمامات الحكومة .. والصناعة مستقبل مصر

ترشيحاتنا

بمكياج لافت.. ريهام سعيد تستعرض جمالها على إنستجرام

لإحراقه نسخا من القرآن.. الحكم بسجن رئيس حزب سياسي في الدنمارك

أحمد زاهر يحتفل بعيد ميلاد ابنته ملك.. شاهد

مرة ومتتكررتش.. كاملة أبو ذكري: هؤلاء الممثلون أرفض التعامل معهم.. فيديو

تونسية تتعرض للضرب في لبنان وسفارة بلادها تتدخل..ما القصة؟

مصر المقاصة ينضم لـ الزمالك ويطالب بمقابلة رئيس الوزراء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصرية وعلى الموضة.. 15 صورة تكشف إطلالات ابنة أحمد زاهر فى عيد ميلادها

بإطلالة عصرية.. نداء شرارة تتألق في أحدث ظهور لها

على حسب بدلتك.. أحدث صيحات الكمامات الرجالي .. صور