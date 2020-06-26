تعاون جديد بين الري والنقل لتنفيذ مشروع محور ازدواج طريق بنها المنصورة





وعقد اجتماع فني بين المتخصصين بمعهد بحوث الهيدروليكا بقيادة الدكتور مدير المعهد وحضور نائب مدير المعهد ورئيس قسم المساحة بالمعهد ومسئولي قطاعي الري والتوسع الافقي بالإدارة المركزية للموارد المائيه والري بالقليوبية لمناقشه بعض النقاط الفنية لاجراء دراسة هيدروليكية لبيان مدي تأثير تداخل اساسات الطريق الجديد في بعض المناطق مع هيدروليكية المجري المائي للرياح التوفيقي .





وفي توقيت متزامن قامت بعثه هندسيه من المعهد بالبدء في اعمال الرفع الهيدروجرافي للرياح التوفيقي بدءا من كم ٣٢.٦ وحتي كم ٥٠.٠ لاستخدامها في الدراسة، وذلك بناء على تكليفات الدكتور وزير الموارد المائية والري وادارة المركز القومي لبحوث المياه.





وأكد رئيس الوزراء أهمية هذه المشروعات الكبرى فى مجال النقل، فى تيسير الحياة على المواطنين، ودفع حركة نقل البضائع كذلك، وتقليل زمن الرحلات، ومن هنا تأتى ضرورة استمرار وتيرة العمل فى كل المواقع، لتحقيق الفائدة لعموم المصريين، خاصة مع الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا.

أعلنت وزاره الموارد المائية والري عن التعاون مع وزارة النقل والمواصلات لسرعه البدء في مشروع ازدواج طريق بنها - المنصورة .