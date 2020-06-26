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رياضة

بعد تتويج «مو» بالدوري الإنجليزي.. موقع تونسي: لماذا لا يصبح لاعبونا مثل صلاح؟

الجمعة 26/يونيو/2020 - 02:56 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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محمد السعيد
أشاد موقع "فوت 24" التونسي بدور النجم المصري محمد صلاح في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وكان ليفربول، توج بلقب الدوري الإنجليزي، أمس، الخميس، بعد خسارة مانشستر سيتي أمام تشيلسي بنتيجة 2 - 1، ضمن منافسات الجولة الـ31، من مسابقة الدوري الإنجليزي.


وتساءل الموقع التونسي قائلا:" لماذا لا يصبح لاعبينا مثل محمد صلاح الذي كان له دور كبير في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي، بعد تسجيله 17 هدفا هذا الموسم،  على غرار ما قدمه الجزائري رياض محرز لفريق ليستر سيتي عندما قاده للتتويج بالبريمرليج.

وأضاف الموقع:" تتويج مصري وقبله جزائري بأثوي الدرويات الأوروبية جعل الجماهير تتساءل عن سر غياب اللاعبين التونسين عن المحافل الكبرى، خاصة وأن محمد صلاح لاعب عاش في دولة عربية عكس رياض محرز التي تكون في فرنسا.

وتابع:" في البداية لا بد أن نتحدث عن غياب اللاعبين عن غياب اللاعبين التونسين عن التواجد في الدوريات الأوروبية الكبرى قبل، الوصول إلى هذه الإنجازات، والتي ستكون مسؤولية القائمين عن إدارة الكرة التونسية.

وأشار الموقع إلى أنه " في السنوات الأخيرة تراجعت نسبة اللاعبين المشاركين في الدوريات الأوروبية، حيث أصبح اللاعبون ينتقلون إلى الدوري السعودي، الذي لا يختلف عليه اثنان أنه أقوى الدوريات العربية، لكن الهجرة أصبحت تمثل اللاعبين الشبان الذين بإمكانهم الهجرة إلى أوروبا.

وأكمل:" اللاعب التونسي لم يعد يبحث عن النجاح الكروي الذي يتطلب العديد من التضحيات والعمل اليومي الشاق من أجل الوصول إلى القمة، بل اصبح يبحث عن المال من أجل تأمين مستقبله.


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