بعد تتويج «مو» بالدوري الإنجليزي.. موقع تونسي: لماذا لا يصبح لاعبونا مثل صلاح؟

وتابع:" في البداية لا بد أن نتحدث عن غياب اللاعبين عن غياب اللاعبين التونسين عن التواجد في الدوريات الأوروبية الكبرى قبل، الوصول إلى هذه الإنجازات، والتي ستكون مسؤولية القائمين عن إدارة الكرة التونسية.





وأشار الموقع إلى أنه " في السنوات الأخيرة تراجعت نسبة اللاعبين المشاركين في الدوريات الأوروبية، حيث أصبح اللاعبون ينتقلون إلى الدوري السعودي، الذي لا يختلف عليه اثنان أنه أقوى الدوريات العربية، لكن الهجرة أصبحت تمثل اللاعبين الشبان الذين بإمكانهم الهجرة إلى أوروبا.





وأكمل:" اللاعب التونسي لم يعد يبحث عن النجاح الكروي الذي يتطلب العديد من التضحيات والعمل اليومي الشاق من أجل الوصول إلى القمة، بل اصبح يبحث عن المال من أجل تأمين مستقبله.