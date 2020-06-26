شاهد.. لقطات ترصد معاناة أقلية الروهينجا المسلمة في إندونيسيا

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرأ رصد طائرة مسيرة تصور معاناة أقلية الروهينجا المسلمة في إندونيسيا.





وتم إنقاذ حوالي 100 شخص من مسلمي الروهينجا الراغبين في اللجوء إلى إندونيسيا والذين تقطعت بهم السبل قبالة سواحل الأرخبيل ، وقام السكان المحليون بمساعدتهم بعد رفض السلطات منحهم مأوى بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.





وقام عدد من الصيادين هذا الأسبوع بمساعدة أكثر من 94 شخصا بينهم 30 طفلا من أقلية الروهينجا المضطهدة في المرور إلى الأراضي الإندونيسية عبر قوارب قبل أن يتم اعتراضهم من قبل خفر السواحل بجزيرة سومطرة.





كانت السلطات المحلية بمدينة لوكسيوماوي على الساحل الشمالي لجزيرة سومطرة، رفضت السماح لعشرات طالبي اللجوء بالنزول على الشاطئ، مشددة على مخاوفها من إصابتهم بالفيروس التاجي.





وهذا الأمر هو ما جعل السكان المحليون يأخذون المسؤولية على عاتقهم ويساعدون مسلمي الروهينجا في الوصول إلى برّ الأمان.







