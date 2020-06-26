أخبار الفن| فنانون تعافوا من فيروس كورونا .. ريهام عبد الغفور تطالب جمهورها بالدعاء لـ رجاء الجداوي

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:









هاجم فيروس كورونا عدد كبير من النجوم وأصدقائهم وأقاربهم خلال الفترة الماضية، منهم من يستمر على العلاج ومنهم من اعلن شفائه بالفعل، ويعد الموسيقار حسن إش إش، هو أخر المصابين حتى الآن









نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام " صورة للنجمة رجاء الجداوى.









كشف الفنان محمد عبد الرحمن، عن البوستر الدعائي لمسلسله الجديد "جمجوم وبم بم" المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة.













كشفت الفنانة ندى بسيوني، عن تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالله مشرف، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها أمس الخميس.













تصدر الفنان رامي صبري، تريند تويتر خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما تداول جمهوره عددا من الاغاني الخاصة به، كان من بينها أغنية "غريب الحب" تتر مسلسل "فرصة تانية".









اقتنصت النجمة هند صبري جائزة أفضل ممثلة عربية عن دورها في فيلم " نورا تحلم" من مؤسسة الفيلم العربي والتي تقام سنويا.

هند عبرت عن سعادتها بالجائزة الرابعة لها عن هذا الفيلم الذي يعبر عن هموم المرأة التونسية وتمنت صبري أن تظل دائما تعبر عن المرأة العربية والتونسية والمصرية.وان الفيلم مازال يحقق نجاحا كبيرا حتى الآن.







