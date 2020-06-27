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اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم

السبت 27/يونيو/2020 - 08:07 ص
عملات أجنبية
عملات أجنبية
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آمنة عبدالعظيم
ننشر أسعار الدولار و العملات الأجنبية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم السبت 27 يونيو 2020 وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

بلغ سعر صرف الدولار اليوم السبت 16.10 جنيه للشراء و 16.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو 18.01 جنيه للشراء و18.24 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الجنيه الإسترلينى ليسجل 19.97 جنيه للشراء و20.19 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسرى 16.93 جنيه للشراء و17.09 جنيه للبيع.

وسجلت كورنة سويدية عند 1.71جنيه للشراء و1.73 جنيه للبيع.

العملات الآسيوية 

سجل 100 ين يابانى سعر 14.98جنيه للشراء و 15.14 جنيه للبيع .

واستقر اليوان الصينى عند 2.27 جنيه للشراء و2.29 جنيه للبيع .

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