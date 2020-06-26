هبة مصطفى تكتب: جائحة القيم

كل مولود يخلق علي الفطرة فالأخلاق عند بني آدم مجموعة من القيم والفضائل متفق عليها الجميع. فهي اشبه ما يكون بوعاء يستوعب الحياة الحقيقية للإنسان إلا إن مفهومها يختلف من عصر لآخر وفقا إلي ثقافته والاحداث التي طرأت عليه 'فالتغير السلوكي الذي حدث في الفترة الأخيرة للشعب المصري، وخاصة بعد تعرضها الكثير من الأحداث السياسية والثورات وبعض الظواهر الطبيعية وأهمها جائحة كورونا وإختفاء بعض القيم والتهكم علي القيم الأصيلة المتوارثة والمخزي في الموضوع أن الأمر إمتد الي "الحق المكتسب الإجباري لنفسي فقط" وظهور تجار الازمات وخروج الافاعي من الجحور لتخطف وتجري تارة وتتاجر بقوت وحياة المواطن تارة أخرى وتناسي زعماء السلب والتشويه انهم ليسوا ببعيد عنها بل ارتفع منحني السلوك العدائي تجاه البعض وتوحشت غريزة الأنا فقط.

نحن نحتاج إلي بعض الهدوء النفسي والتصالح مع الذات والأخذ بالأهم، وعدم تضخيم شيء على حساب آخر، مما يبعث جوا من الأخطاء والمشاحنات وتكوين أرض خصبة للمؤامرات للإزاحة تارة والحاق الأذى تارة اخري لجلب المصلحة الخاصة علي حساب العامة ومن هنا نحتاج الي خلق قوي لتفعيل العدل وترك الظلم، وإشاعة ذلك في العديد من المجالات التجارية والسياسية والسلوك الأخلاقي في منظومة العمل فهي حقل ألغام للمؤامرات الرخيصة دون النظر إلى العمل من أجل الوطن بل العمل من اجل نفسي واخذ اللقطة والاستعانة بكومبارس لدعم المؤامرات .نعم اهم حقل من حقول نشر الأخلاق بالقوة الجبرية هو "منظومة العمل" لذلك نحتاج إلى قيادة واعية داركة لخلق منظومة عمل متوازنة لنكمل مع بعض والغاء مبدأ اول السطر التي اثقلت كاهل الدولة .نعم لا نحتاج قيادة لتيسير الاعمال والاستعانة بمعدومي الأخلاق واحفاد محجوب عبد الدايم النموذج السيئ للموظف .....





قوة الأخلاق فهي سلوك أخلاقي لخلق الخير والبر والرحمة والعدل والصدق فهي جوانب فطرية في الإنسان وقوته الحقيقية فقوة الأخلاق تغلب أخلاق القوي .





فليس القوي الذي يقاتل ويصارع ويتأمر بالأساليب الرخيصة ، وإنما القوي الذي يملك نفسه في أحلك الظروف ، ويخالق الناس بخلق حسن وصدق وصلاح الضمير.





في النهاية غياب الأخلاق هو الفساد وما ادراك ما الفساد ،وتبعاته من خلل نفسي وغياب مفهوم الأمان والتعايش السلمي ويمكن ان يتطور الامر إلي عداء خفي يصل إلي حد إهدار موارد الوطن وأصوله والكارثة الكبري هو فقد (معني الوطن)