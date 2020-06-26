عميد زراعة عين شمس يوضح الإجراءات الاحترازية لاستقبال طلاب الفرق النهائية

أكد الدكتور أحمد انه سوف يتم توفير عدد كبير من أدوات التعقيم التي يتم انتاجها داخل الكلية لاستخدامها لتطهير قاعات الامتحانات واللجان منوها ان الكلية تقوم بالتعقيم بشكل مستمر للحفاظ على سلامة هيئة أعضاء التدريس والعاملين بالكلية .

أشار جلال أنه لن يسمح لأي شخص الدخول دون الكمامة موضحا

أشار جلال أنه لن يسمح لأي شخص الدخول دون الكمامة موضحا وإلزام الطلاب والمراقبين بتطهير أيديهم قبل الدخول للقاعة بالاضافة علي دخول وخروج الطلاب بشكل منظم .

الجدير بالذكر عقد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اجتماعًا طارئا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع عمداء الكليات؛ لبحث الإجراءات المتعلقة ببدء انعقاد امتحانات السنوات النهائية .





وخلال الإجتماع تم التأكيد على ضرورة إتخاذ و تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية و الوقائية لمواجهة فيروس كورونا حفاظًا على سلامة جميع الطلاب.



