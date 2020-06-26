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تعليم

عميد زراعة عين شمس يوضح الإجراءات الاحترازية لاستقبال طلاب الفرق النهائية

الجمعة 26/يونيو/2020 - 11:16 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة  جامعة عين شمس انه تم وضع خطة محكمة لاستقبال امتحانات طلاب الفرق النهائية وهي تعتمد على تقليل أعداد الطلاب باللجان  لجعل مسافة كبيرة بين الطلاب.

أضاف عميد كلية زراعة  خلال تصريحاته لصدي البلد توافر مساحة بين كل طالب علي الاقل مترين وعلي ان يكون عدد الطلاب في اللجان قليلا جدا وتوافر مسافات كبيرة بين الطلاب بالاضافة الي كشف قياس درجات الحرارة عند دخول الكلية .


أكد الدكتور أحمد انه سوف يتم توفير عدد كبير من أدوات التعقيم التي يتم انتاجها داخل الكلية  لاستخدامها لتطهير قاعات الامتحانات واللجان منوها ان الكلية تقوم بالتعقيم بشكل مستمر للحفاظ على سلامة هيئة أعضاء التدريس والعاملين بالكلية .


أشار جلال أنه لن يسمح لأي شخص الدخول دون الكمامة موضحا وإلزام الطلاب والمراقبين بتطهير أيديهم قبل الدخول للقاعة بالاضافة علي دخول وخروج الطلاب بشكل منظم .

الجدير بالذكر عقد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اجتماعًا طارئا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع عمداء الكليات؛ لبحث الإجراءات المتعلقة ببدء انعقاد امتحانات السنوات النهائية .

وخلال الإجتماع  تم التأكيد على ضرورة إتخاذ و تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية و الوقائية لمواجهة فيروس كورونا حفاظًا على سلامة جميع الطلاب.

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