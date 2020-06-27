حبس مسئول مخزن لحيازته 5 آلاف فلتر زيت سيارات مجهولة بالبساتين

قررت نيابة البساتين الجزئية، حبس مسئول عن مخزن قطغ غيار سيارات، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 5000 فلتر زيت سيارات مجهولة المصدر داخل مخزن بدون ترخيص بالقاهرة.





وكان قد تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط 5000 فلتر زيت سيارات مجهولة المصدر داخل مخزن بدون ترخيص بالقاهرة .





ونجحت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مخزن قطع غيار سيارات كائن بدائرة قسم شرطة البساتين لإدارته المخزن بدون ترخيص .





وتبين حيازه المتهم كميات كبيرة من (فلاتر زيوت السيارات) مجهولة المصدر وبدون بيانات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعُثر بداخل المخزن على عدد (5000) فلتر زيت سيارات "مختلفة الأنواع" وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .





وبمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



