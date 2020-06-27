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العربي للدراسات السياسية: الموقف المصري ثابت علي مساعدة ليبيا للخروج من أزمتها.. فيديو

السبت 27/يونيو/2020 - 07:31 ص
ليبيا
ليبيا
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محمد حليم قنديل

قال الدكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية, إن هناك ترحيب دولي وعربي بمبادرة القاهرة لحل الأزمة الليبية.


وأضاف الدكتور محمد صادق إسماعيل خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية, أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن من قبل انه يريد الحفاظ علي الجيوش العربية لتكون قوية وصامدة ضد أي ميلشيات إرهابية.


وتابع مدير مركز العربي للدراسات السياسية, أنه منذ 2014 وحتي الان الموقف المصري ثابت علي قراراته بالحفاظ علي سيادة الدولة الليبية وحفظ ثرواتها.


وأوضح أن مصر مستعدة للذهاب ما بعد حدودها داخل ليبيا للحفاظ علي الدولة الليبية والقضاء علي الميلشيات الارهابية التي تريد تخريب ليبيا.


وأشار إلي أن استقرار ليبيا من استقرار مصر لأن الشعبين مترابطين وهناك تعاون كامل بين الشعبين والدولتين ويجب الحفاظ علي الدولة الليبية ومساعدتها حتي تخرج من أزمتها الحالية.

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