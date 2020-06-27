سارة خليفة تستمتع بالصيف في حمام سباحة.. صور

شاركت الإعلامية سارة خليفة، متابعيها صور جديدة عبر خاصية "ستورى" على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت، سارة خليفة في الصور اثناء قضاء عطلتها الصيفية في حمام سباحة بإطلالة جذابة، حيث ارتدت ملابس البحر.





واعتمدت سارة خليفة على ترك شعرها الأشقر، ووضعت ماكياج ناعم متناسق مع إطلالتها.





يذكر أن سارة خليفة قدمت برنامج "شباب ستار" عام 2012، وتناول تقديم المواهب والمواضيع الشبابية، وانضمت لفضائية المحور، وقدمت برنامج مهمة صعبة.





وقدمت سارة خليفة مؤخرًا برنامج "تريند" على شاشة قناة "ten"، وتناول العديد من الملفات الفنية والثقافية وكل ما يتعلق بالموضة و الأزياء، كما يلقي الضوء على أبرز التريندات الأسبوعية، ويضم فقرة طبية ثابتة.



