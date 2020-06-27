اليوم.. بدء امتحانات طلاب الدبلومات المهنية ومدارس الأمل للصم وضعاف السمع بالوادي الجديد

تنطلق الامتحانات العملية والمعملية لطلاب الدبلومات الفنية والتدريبات المهنية، صباح اليوم السبت، في تخصصات نجارة أثاث وملابس جاهزة لطلاب دبلوم مدارس الأمل للصم وضعاف السمع في محافظة الوادي الجديد.





وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، صلاح محمد مرغني، أن طلاب المدارس الزراعية والمدارس التجارية ينطلقون غدا لأداء الامتحانات العملية وحتى ١٥ من يوليو القادم وذلك بمقار اللجان، وفقًا لإجراءات وقائية مشددة بالمدارس.





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وأكد مرغني، توزيع كافة المهمات الطبية على الطلاب بالامتحانات العملية وايضا التحريرية، بالإضافة إلى بوابات التعقيم وكذا تطهير وتعقيم مقار اللجان بصفة دائمة قبل وبعد الامتحان، بالإضافة للوحات توعوية بمكان بارز وواضح أمام الطلاب وجميع القائمين بأعمال الامتحانات حول مواجهة ومقاومة فيروس كورونا المستجد.





وأشار إلى أن مدارس التربية الخاصة (الأمل للصم وضعاف السمع) بإدارتي الخارجة والداخلة، اتخذت كافة الاحتياطات الاحترازية ومن تعقيم وتطهير اللجان وتوفير الكمامات والكحول والجيل المعقم لليدين لجميع الطلاب استعدادا للامتحانات العملية لشهادة الدبلوم والتي تبدأ اليوم السبت ٢٧ من يونيو ٢٠٢٠.





لفت وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد إلى تخصيص لجنتين للتربية الخاصة " الصم وضعاف السمع " لشهادة الدبلوم للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠، أحدهما بإدارة الخارجة التعليمية والثانية بإدارة الداخلة التعليمية وسط اتباع الإجراءات الاحترازية المشددة والوقائية نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وحرصًا على سلامة الطلاب أثناء سير الامتحانات من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





وأكد متابعة غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية لأعمال الامتحانات لحظة بلحظة والتواصل الدائم مع غرف العمليات المشكلة بالإدارات التعليمية وحال وجود أي عقبات يجري تذليلها على الفور.