AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

للسيدات فقط.. هذه الأطعمة تزيد من فرص الإصابة بسرطان الثدي

السبت 27/يونيو/2020 - 12:18 م
سرطان الثدى
سرطان الثدى
Advertisements
أ ش أ
 أكدت أحدث الأبحاث الطبية ، أن اللحوم الطازجة والمجهزة والجبن والبيض، فضلا عن الأطعمة والسكريات والمشروبات الغازية والحبوب جميعها أغذية منتجة للأحماض.

وأفادت دراسة طبية، أنه فيما يخص الناجين من السرطان ولديهم قدرة منخفضة على معالجة مثل هذه النوعية من الأطعمة المنتجة لعنصر الكبريت أو الفوسفوريك أو الأحماض العضوية ، فيمكن أن يزيد لديهم خطر الوفاة بمعدل ثلاثة أضعاف فى حال كانوا من المدخنين السابقين.

وقام الباحثون فى جامعة ولاية "سان دييجو"الأمريكية ، بتحليل أنماط النظام الغذائى لما يقرب من 3,000 سيدة مدخنة سابقا، أو لم تدخن من قبل، إلا أنهن يعانين من سرطان الثدى.

اقرأ إيضا ..

وأكد الباحثون أن النتائج التي تم التوصل إليها يمكن أن يكون لها آثار على المبادئ التوجيهية الغذائية للناجيات من سرطان الثدى.

وقال الدكتور تيانيينج وو، أستاذ علم الأوبئة المشارك فى الدراسة: "يمكن أن تؤدي الأطعمة المنتجة للحمض إلى ارتفاع معدل الوفيات من جميع الأسباب، وليس فقط من السرطان.. وكان لدى بعض الناجين من سرطان الثدي حمية عالية الحموضة، ولكن إذا كانوا مدخنين سابقين ولديهم تاريخ طويل من التدخين الشديد، فإن خطرهم كان أعلى بثلاث مرات من أولئك الذين لم يدخنوا أبدًا".

ووجد أن التدخين قد زاد من خطر الإصابة بجميع وفيات السرطان، بمافى ذلك سرطان الثدى، إضافة إلى ذلك كانت النساء اللواتي يدخن من قبل واستمررن في تناول الأطعمة الحمضية أكثر عرضة لتكرار الإصابة بسرطان الثدي.

وأضاف "وو": "يمكن أن تكون اللحوم والجبن المتهمين الرئيسيين لاحتوائهما على مستويات مرتفعة من البروتينات، فيما تعمل الخضراوات على إنتاج القلويات.. فى الوقت الذى تحتوى فيه الفواكه على نسبة عالية من الحموضة، بمجرد تناولها، إلا أنه بمجرد أن نتناولها تتحول إلى القلوية.. لذلك، يؤكد الباحثون أهمية اتباع نظام غذائى متوازن بين الخضراوات والفاكهة واللحوم".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تمنع أمراضا خطيرة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الخضراوات والفواكه ذات اللون الأرجواني؟

منها تجنب حبوب منع الحمل.. 8 نصائح للوقاية من سرطان الثدي

ترشيحاتنا

لتخفيف الصداع.. فوائد لا تتوقعها لـ البطيخ

وفاة والد إعلامى سعودي شهير بفيروس كورونا

بعد استقرار حالتها.. سر فرحة ابنة رجاء الجداوى

أريد الاستفادة من الصيف.. جويل تنشر صورة جديدة عبر إنستجرام

عاشق النساء.. تعرف على زوجات محرم فؤاد

أقوى مشروب لرفع المناعة في مواجهة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من رانيا يوسف لـ غادة عبد الرازق.. شاهد أبرز إطلالات المشاهير المثيرة للجدل خلال الأسبوع

بعد ظهورها بوزن زائد.. 15 صورة تكشف جمال مكياج ياسمين عبد العزيز

بلوك جديد.. منة فضالى تفاجئ متابعيها على إنستجرام.. شاهد