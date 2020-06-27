AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

المنشأت ستغلق مرة أخرى في تلك الحالة.. أستاذ اقتصاديات الصحة يوضح

السبت 27/يونيو/2020 - 02:01 م
الدكتور أسلام عنان
الدكتور أسلام عنان
Advertisements
نورهان رأفت
قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن الاقتصاد مرتبط بشكل أساسي بالصحة ، وفي الفترة بين 5 يوليو وحتى 10 يوليو ستكون هناك رقابة من الدولة، بالنسبة لعدد الإصابات بـ كورونا.


وأضاف الدكتور إسلام عنان، في مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "تن"، أنه في حالة ارتفاع معدل الوفيات في نهاية شهر يوليو، سيعود الإغلاق التام من جديد، موضحا أنه في حالة الالتزام لن يكون هناك خوف من حدوث غلق جديد.


وأشار إلى أن مصر من الممكن أن تستغل الفترة الحالية من الناحية الاقتصادية، نظرا لأنها دولة أولى في تصدير الأدوية بأفريقيا.


وأوضح أن مصر تتميز بكثرة عدد مصانع المستلزمات الطبية، والعمالة المصرية الجيدة، والتي تتناسب مع الشركات العالمية في مجالات الكول سنتر داخل مصر.


وأشار إلى أن الفرص كبيرة أمام مصر للنهوض، وفرص التكنولوجيا والعمالة كبيرة، وفي حالة القدرة على السيطرة على أعداد الإصابات سينتعش الاقتصاد بشكل كبير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أستاذ علم انتشار الأوبئة: نضع سيناريو كورونا بأعداد الوفيات.. فيديو

إسلام عنان: الازدحام بداية رمضان ضاعف معدلات الإصابة بكورونا.. فيديو

إسلام عنان: عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لـ كورونا ينذر بكارثة نهاية مايو

سر ارتفاع أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا فى مصر.. خبير وبائي يجيب

أستاذ علم الأوبئة: إجراءات صحية صارمة مع عودة الاقتصاد.. فيديو

أستاذ اقتصاديات صحة يحذر من لستة الأدوية الموجودة على السوشيال ميديا للوقاية من كورونا

ترشيحاتنا

الحبس 3 سنوات لـ سما المصري فى اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وتغريمها 300 ألف جنيه

عضو اللجنة العلمية لكورونا: كبار السن الأكثر خطرا فى مرحلة التعايش مع الفيروس.. فيديو

المنشأت ستغلق مرة أخرى في تلك الحالة.. أستاذ اقتصاديات الصحة يوضح

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 27 يونيو 2020

سعره 500 جنيه ويتاح بالأسواق الأسبوع المقبل.. التفاصيل الكاملة لأول عقار مصري لـ علاج كورونا

بالنقاب .. وصول سما المصري لحضور جلسة الحكم عليها بتهمة الفسق والفجور

AdvertisementS

سعره 500 جنيه ويتاح بالأسواق الأسبوع المقبل.. التفاصيل الكاملة لأول عقار مصري لـ علاج كورونا

بتهم تتعلق بممارسة الجنس مع الأطفال.. حبس مستشار سابق غير رسمي لـ ترامب

المجمع المقدس: تأجيل فتح كنائس القاهرة والإسكندرية لـ منتصف يوليو

بالنقاب .. وصول سما المصري لحضور جلسة الحكم عليها بتهمة الفسق والفجور

كفاية كدب واصطناع بطولات زائفة.. شوبير يهاجم أبو ريدة بسبب دعم الفيفا

تحلل جسدها في السرير والتهمته الفئران.. أب يحرم ابنته من الطعام حتى الموت.. صور

بعد استقرار حالتها.. سر فرحة ابنة رجاء الجداوى

رئيس الوزراء الإثيوبي: اتفقنا على إرجاء عملية ملء السد لمدة أسبوعين

السبع المنجيات.. تحفظك من كل سوء وتفرج همك

من بينها القتل العمد وحادث الواحات واحتجاز الحايس.. قائمة تهم الإرهابي عبد الرحيم المسماري

بعد ظهورها بوزن زائد.. 15 صورة تكشف جمال مكياج ياسمين عبد العزيز

وزير الموارد المائية الإثيوبي: اتفاق نهائي مع مصر والسودان حول سد النهضة خلال أسبوعين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق.. شاهد إطلالة ملكة جمال مصر فى عقد قرانها

من رانيا يوسف لـ غادة عبد الرازق.. شاهد أبرز إطلالات المشاهير المثيرة للجدل خلال الأسبوع

بعد ظهورها بوزن زائد.. 15 صورة تكشف جمال مكياج ياسمين عبد العزيز