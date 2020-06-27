المنشأت ستغلق مرة أخرى في تلك الحالة.. أستاذ اقتصاديات الصحة يوضح

قال الدكتور إسلام عنان ، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن الاقتصاد مرتبط بشكل أساسي بالصحة ، وفي الفترة بين 5 يوليو وحتى 10 يوليو ستكون هناك رقابة من الدولة، بالنسبة لعدد الإصابات بـ كورونا









وأضاف الدكتور إسلام عنان، في مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "تن"، أنه في حالة ارتفاع معدل الوفيات في نهاية شهر يوليو، سيعود الإغلاق التام من جديد، موضحا أنه في حالة الالتزام لن يكون هناك خوف من حدوث غلق جديد.









وأشار إلى أن مصر من الممكن أن تستغل الفترة الحالية من الناحية الاقتصادية، نظرا لأنها دولة أولى في تصدير الأدوية بأفريقيا.











وأوضح أن مصر تتميز بكثرة عدد مصانع المستلزمات الطبية ، والعمالة المصرية الجيدة، والتي تتناسب مع الشركات العالمية في مجالات الكول سنتر داخل مصر.









وأشار إلى أن الفرص كبيرة أمام مصر للنهوض، وفرص التكنولوجيا والعمالة كبيرة، وفي حالة القدرة على السيطرة على أعداد الإصابات سينتعش الاقتصاد بشكل كبير.