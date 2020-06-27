شاهد.. التزام أصحاب المقاهي بقرار مجلس الوزراء في بني سويف

التزم أصحاب المقاهي والمطاعم في محافظة بني سويف ، بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية التي أصدرها مجلس الوزراء ، والقرار الذي أصدره الدكتور هاني غنيم محافظ الإقليم ، بشأن القواعد المنظمة لإعادة فتح وتشغيل المقاهي والكافيهات والمطاعم ومحلات الحلواني، وذلك فى ضوء القرارات الصادرة من مجلس الوزراء.





ونص القرار على التزام مدير المنشأة بالإشتراطات الخاصة باستقبال 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة مع الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي بين الرواد، وحظر تقديم الشيشة ووضع ملصقات بمدخل المنشأة بالإجراءات الوقائية التي ينبغى عليهم اتباعها ووضع ملصقات على الأرضية لتنظيم وقوفهم داخل المنشأة.





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وكذلك الالتزام بالإجراءات الصحية تجاه العاملين بالمنشآت ، وتوفير المعقمات وارتداء الكمامة طوال ساعات العمل، وسحب الترخيص وإغلاق المنشأة في حال المخالفة لأي من الشروط السابقة، كما نص القرار على استمرار غلق أماكن ألعاب الأطفال وحظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة وأي نشاط يضم تجمعات.





وفي ذات السياق ، عزف بعض أصحاب المقاهي اليوم السبت عن فتح المقهي واعلنوا ذلك رسميا علي صفحات الفيس بوك أو بوضع ملصقات في واجهة المقهي بالإعتذار والإستمرار في غلق جميع أنشطة الكافيه لحين التعافي التام وانتهاء أعراض فيروس كورونا المستجد بين كافة أبناء المحافظة، بالإضافة إلى عدم الجدوى الاقتصادية والمالية من جراء فتح الكافيه والتى لا تتعدى نسبة الاشغال به ال 25 % منه.



