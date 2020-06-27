علشان تستمر.. نصائح أساسية لا تغفل عنها خلال اتباعك الريجيم

اتباع نظام رجيم عشوائي قد يتسبب في أضرار جسيمة للجسم، ومن ابرزهم الإصابة بالأنيميا والتي يمكن ان تسبب في مشاكل نحن في غني عنها، ويختلف النظام الغذائي الصحي من شخص لآخر، وذلك حتي يتماشي مع طبيعة جسمه، وحول العناصر الغذائية التي يحتاج لها بخلاف الشخص الأخر.
وعلق دكتور رامي العناني استشاري جراحة التجميل، أن اختيار النظام الغذائي المناسب للوصول لجسم متناسق، والتمتع بصحة جيدة في نفس الوقت، يجب أن يتم عبر اتباع بعض الأسس والنصائح.
وعلق دكتور رامي العناني استشاري جراحة التجميل، أن اختيار النظام الغذائي المناسب للوصول لجسم متناسق، والتمتع بصحة جيدة في نفس الوقت، يجب أن يتم عبر اتباع بعض الأسس والنصائح.
وتابع العناني في منشور له عبر حسابه الرسمي على الفيس بوك، ان اختيار نظام رجيم صحي بنتائج مرضية، يجب ان يتم عبر اتباع برنامج محدد يستثني أصناف معينة من الطعام، وبأن يحصل الجسم على فيتامينات ومعادن ضرورية.
ونصح العناني، بأن عدم التنوع في أصناف الطعام والحرمان يصيب بالملل ويجعل التزامك بالرجيم لمدة طويلة أمرا صعبا؛ حيث ان يمكن تناول الطعام بحرية دون تعدي السعرات الحرارية التي يحتاجها كل جسم، والتي تختلف بخلاف الجنس والوزن.
ونصح العناني، بأن عدم التنوع في أصناف الطعام والحرمان يصيب بالملل ويجعل التزامك بالرجيم لمدة طويلة أمرا صعبا؛ حيث ان يمكن تناول الطعام بحرية دون تعدي السعرات الحرارية التي يحتاجها كل جسم، والتي تختلف بخلاف الجنس والوزن.
وأوضح العناني، أن عادة يحتاج الرجال ما لا يقل عن 1800 إلى 2000 من السعرات الحرارية، وتحتاج النساء إلى ما لا يقل عن 1400 إلى 1600 من السعرات الحرارية يوميا، وذلك للمحافظة على صحة الجسم، مع الحرص على تنوع اصناف الطعام للحصول على جميع عناصر التغذية اللازمة.
وأشار العناني، إلى أن الحرص على اختيار رجيم ملائم لأسلوب حياتك وميزانيتك يضمن الاستمرار على نظام غذائي يحقق خسارة الوزن بنجاح، فإذا كنتِ لا تستطيعي تحمل تكاليف برنامج ما من أجل إنقاص وزنك، فيجب البحث عن بديل ملائم هو الحل الأمثل لضمان الاستمرار في الرجيم.