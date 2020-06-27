علشان تستمر.. نصائح أساسية لا تغفل عنها خلال اتباعك الريجيم

وتابع العناني في منشور له عبر حسابه الرسمي على الفيس بوك، ان اختيار نظام

بنتائج مرضية، يجب ان يتم عبر اتباع برنامج محدد يستثني أصناف معينة من الطعام، وبأن يحصل الجسم على فيتامينات ومعادن ضرورية.