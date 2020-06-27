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أخبار العالم

لن يستطيع أحد قصفها.. رئيس الموساد السابق: استعدوا لإعلان إيران دولة نووية

السبت 27/يونيو/2020 - 04:01 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
قال رئيس الموساد السابق، شبتاي شافيت، اليوم السبت، إنه لا يوجد أحد يستطيع الحيلولة دون تحول إيران إلى قوة نووية.

ونقلت صحيفة "معاريف"، عن المسئول الاستخباراتي الإسرائيلي السابق، قوله يجب على إسرائيل أن تستعد لليوم الذي تعلن فيه إيران أنها نجحت في تطوير سلاح نووية.

وتابع أن إيران تريد عقد مؤتمر صحفى لتزف هذه البشرى إلى العالم، وفي هذه اللحظة لن يستطيع أحد قصفها.

كانت إسرائيل أعلنت أنها تمكنت من الحصول على كميات كبيرة من الوثائق الخاصة بالمشروع النووي الإيراني التي تمكنت من سرقتها من داخل أحد المخازن بإيرا، وهو ما اعتبرتها حينها نجاحا استخباراتيا كبيرا.

وتقول إيران إن برنامجها النووي للأغراض السلمية ولا تسعى لامتلاك أسلحة نووية.

وتهدد إسرائيل بقصف المنشآت النووية الإيرانية، فيما تهدد إيران بقصف العمق الإسرائيلي في حال حدوث أي هجوم إسرائيلي أو أمريكي على منشآتها النووية.

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