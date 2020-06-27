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محافظات

زراعة الفيوم: إزالة 33 حالة تعد على الأراضي خلال العطلات

السبت 27/يونيو/2020 - 07:58 م
ازالة التعديات على
ازالة التعديات على الأراضي الزراعية
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الفيوم - نبيل أبو السعود
قال الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، إن جهاز حماية الأراضي بالمديرية برئاسة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية، بالتنسيق مع مديري الإدارات الزراعية والوحدات المحلية والاجهزة الامنية، شنوا حملات إزالة خلال ايام الإجازات الرسمية والظروف التى تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وأشار إلى أن الإدارة الزراعية بمركز سنورس برئاسة  المهندس أحمد عبد الحفيظ، نفذت -  بالتنسيق مع المحاسب محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس وقوات الشرطه بقيادة اللواء سامي شحاتة مساعد مدير أمن الفيوم، والعميد أشرف عبد السميع مأمور مركز شرطة سنورس- حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث تمت إزالة ٢٨ حالة تعد بمساحة ٢ فدان و ١٣ قيراطا بناحية م. دكم ونقاليفة مركز سنورس


وأوضح أن الإدارة الزراعية بمركز الفيوم برئاسة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب احمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم بتنفيذ إزالة تعد علي مساحة ٢ قيراط بناحية الدائري زمام بندر الفيوم.

ونوه إلى تنفيذ الإدارة الزراعية بمركز أبشواي بقيادة المهندس علي المهدي مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة  مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواي حالتي إزالة فورية بمركز ابشواي جمعية ابوجنشو حوض عبدالسلام على مساحة 16 سهمًا.

زراعة الفيوم: إزالة 33 حالة تعد على الأراضي خلال العطلات
زراعة الفيوم: إزالة 33 حالة تعد على الأراضي خلال العطلات
زراعة الفيوم: إزالة 33 حالة تعد على الأراضي خلال العطلات
زراعة الفيوم: إزالة 33 حالة تعد على الأراضي خلال العطلات
زراعة الفيوم: إزالة 33 حالة تعد على الأراضي خلال العطلات
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